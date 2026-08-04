MUP Srpske i Kantona Sarajevo zajedno u akciji: Policija rasvjetljava dva oružana napada

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske rade na rasvjetljavanju krivičnih djela koja su se desila u protekle dvije večeri na području Istočnog Novog Sarajeva, rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Stokanovićeva je istakla da kontinuirano provode mjere i rade u saradnji sa pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo koji im danas pružaju asistenciju u sarajevskom naselju Dobrinja.

"U saradnji sa MUP-om Kantona Sarajevo rasvjetljavamo krivična djela od sinoć i preksinoć", istakla je ona.

Stokanovićeva ističe da kontinuirano provode mjere i radnje u saradnji i uz pomoć MUP-a Kantona Sarajevo.

U sarajevskom naselju Dobrinja pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo pružaju asistenciju kolegama iz MUP-a Republike Srpske i postupa se po naredbi Suda u Istočnom Sarajevu, rečeno je Srni u MUP-u Kantona Sarajevo.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo pružaju asistenciju jer se radi o području koje se nalazi u Federaciji BiH.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je rečeno da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjekstvu, a koji je osumnjičen za pokušaj ubistva iz vatrenog oružja lica K.P. prije dvije večeri u Spasovdanskoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Policija radi i na pronalasku lica koje je sinoć vatrenim oružjem u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu nanijelo povrede licu D.D. nakon čega je pobjeglo.

(Srna)