logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

MUP Srpske i Kantona Sarajevo zajedno u akciji: Policija rasvjetljava dva oružana napada

MUP Srpske i Kantona Sarajevo zajedno u akciji: Policija rasvjetljava dva oružana napada

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske rade na rasvjetljavanju krivičnih djela koja su se desila u protekle dvije večeri na području Istočnog Novog Sarajeva, rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Policija rasvjetljava dva oružana napada Izvor: Mondo - Slaven Petković

Stokanovićeva je istakla da kontinuirano provode mjere i rade u saradnji sa pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo koji im danas pružaju asistenciju u sarajevskom naselju Dobrinja.

"U saradnji sa MUP-om Kantona Sarajevo rasvjetljavamo krivična djela od sinoć i preksinoć", istakla je ona.

Stokanovićeva ističe da kontinuirano provode mjere i radnje u saradnji i uz pomoć MUP-a Kantona Sarajevo.

U sarajevskom naselju Dobrinja pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo pružaju asistenciju kolegama iz MUP-a Republike Srpske i postupa se po naredbi Suda u Istočnom Sarajevu, rečeno je Srni u MUP-u Kantona Sarajevo.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo pružaju asistenciju jer se radi o području koje se nalazi u Federaciji BiH.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je rečeno da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjekstvu, a koji je osumnjičen za pokušaj ubistva iz vatrenog oružja lica K.P. prije dvije večeri u Spasovdanskoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Policija radi i na pronalasku lica koje je sinoć vatrenim oružjem u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu nanijelo povrede licu D.D. nakon čega je pobjeglo.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Istočno Novo Sarajevo pucnjava policija MUP RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ