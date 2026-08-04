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Požari u Banjaluci i Laktašima pod kontrolom: Imovina i životi građana nisu ugroženi

Požari u Banjaluci i Laktašima pod kontrolom: Imovina i životi građana nisu ugroženi

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Komandant Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke brigade Miroslav Malinić rekao je da aktuelni požari na teritoriji grada ne prijete imovini ni životima ljudi.

Požari u Banjaluci i Laktašima pod kontrolom Izvor: shutterstock/Christian.dk

Malinić je napomenuo da se radi o požarima na nepristupačnom terenu u Barlovcima i slično, ali da vatrogasci rade sve što mogu da suzbiju požare.

"Sinoć smo spasavali i mašine angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te uspješno zaštitili stambene objekte u blizini područja zahvaćenog šumskim požarom u zaseoku Cerići – Barlovci. Požar je sada otišao u dubinu, što mi kažemo na nepristupačan teren. Uglavnom, mi gasimo sve što možemo fizički dohvatiti", rekao je Malinić.

On je ponovo apelovao na ljude da tokom vrućina ne pale vatru na otvorenom, jer su učestale intervencije zbog nekontrolisanog širenja vatrene stihije izazvane paljenjem niskog rastinja.

Starješina Vatrogasne jedinice Laktaši Saša DŽepina rekao je Srni da je pod kontrolom požar koji se na teritoriju njihovog grada i naseljem Bukovica proširio iz pravca banjalučkog mjesta Barlovci.

"Naši ljudi trenutno gase taj požar koji je za sada pod kontrolom uprkos nepristupačnom terenu. Nema životno ugroženih građana, imovinem i slično, kao ni povrijeđenih vatrogasaca. Smatram da će ovaj požar uskoro biti potpuno ugašen", rekao je ranije DŽepina.

On je dodao da je aktivan i požar na području banjalučkih Šimića, ali da nije zahvatio rubna naselja Laktaša, Bakince, Jablan i Riječane.

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Hvala što ste poslali vijest.

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