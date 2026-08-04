Drama sa srećnim krajem: Pronađena starija žena koja se izgubila u šumi berući gljive

Sedamdesettrogodišnja žena čiji je nestanak prijavljen u naselju Kravica kod Bratunca pronađena je nakon višečasovne potrage, a nakon ukazane ljekarske pomoći uspješno je vraćena kući, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.

Izvor: Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

o nestanka je došlo kada je žena sama otišla u šumu kako bi brala gljive, ali se usljed nepristupačnog terena izgubila i ostala u prirodi.

Nakon što je upućena dojava o nestanku, pokrenuta je akcija potrage u koju su se odmah uključili spasioci Republičke uprave civilne zaštite, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i vatrogasna jedinica Bratunac i lokalni spasioci.

Združena akcija spašavanja uspješno je završena sinoć, a pronađena žena je medicinski zbrinuta i vraćena u svoj dom.