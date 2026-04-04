"Ta godina je bila učiteljica": Šef Civilne zaštite tvrdi da je poplava u Banjaluci poput one 2014. gotovo nemoguća

Izvor: Srna

Sistem zaštite od poplava u Banjaluci značajno je unaprijeđen i zahvaljujući tehnološkom napretku i preventivnim mjerama gotovo je nemoguće da se ponovi scenario iz 2014. godine, izjavio je šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice grada Banjaluka Dragan Babić.

"Ta godina je bila učiteljica svega onoga što je rađeno u proteklih 12 godina, a urađeno je stvarno mnogo", rekao je Babić u podkastu Srne.

On je naglasio da je uspostavljen napredan sistem monitoringa vodostaja, koji omogućava kontinuirano praćenje rijeka u Banjaluci i blagovremeno reagovanje.

"Mi kompletnu rijeku Vrbas i Vrbanju možemo da pratimo i upravo iz tog razloga imamo podatke kojima možemo da se rukovodimo", naveo je Babić.

Prema njegovim riječima, značajan napredak ostvaren je i u koordinaciji sa Hidroelektranom "Bočac" koja sada ima precizne podatke o dotocima i može pravovremeno da reaguje.

"Sadašnja situacija je takva da je gotovo nemoguće da se ponovi 2014. godina, upravo iz razloga što oni sa tim svim najavama i praćenjem dotoka vode u hidrocentralu izvršavaju preventivne aktivnosti, odnosno ispuštanje vode iz jezera", istakao je Babić.

On je pojasnio da se kontrolisanim upravljanjem akumulacijom sprečava nagli porast vodostaja.

"Vidjeli smo i prošle godine da Vrbas nije dostigao više od 600 centimetara, a bila je ogromna količina vode", rekao je Babić.

On je dodao da takve tehnologije praćenja vodostaja nisu postojale 2014. godine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Govoreći o aktuelnim vremenskim prilikama, Babić je naveo da se situacija u vezi sa vodostajima pažljivo prati i da se ne očekuju veći problemi uprkos najavama topljenja snijega.

On je upozorio da su, uprkos stabilnoj situaciji sa rijekama, klizišta trenutno problem.

"Ono čega se mi najviše pribojavamo jeste reaktiviranje postojećih klizišta upravo zbog ovakvih padavina", naveo je Babić.

Prema njegovim riječima, na području Banjaluke već je evidentirano više takvih lokacija koje će biti predmet dodatnih analiza.

Posebno je istakao značaj preventivnih aktivnosti, naglašavajući da su u prethodnom periodu sistematski čišćeni manjih vodotokova i kanalizaciona mreža.

"Sve kritične tačke u Banjaluci što se tiče toga smo riješili", rekao je Babić.

On je najavio i uvođenje sistema ranog upozoravanja stanovništva na prirodne nepohode, po uzoru na zemlje EU.

"Naš cilj je da napravimo projekat, prema kojem bi stanovništvo telefonom dobilo upozorenje da će se desiti neka vremenska nepogoda", rekao je Babić.

Prema njegovim riječima, takav sistem omogućiće pravovremenu reakciju građana i dodatno smanjiti rizike od prirodnih nepogoda.

Babić je najavio da je planirana i nabavka nove specijalizovane mehanizacije kada je riječ o čišćenju snijega, što bi omogućilo efikasnije održavanje saobraćajnica u višim predjelima Banjaluke.

