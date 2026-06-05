Poginuo austrijski biznismen poznat kao "Kralj Pratera": Otkriven identitet jedne od žrtvi nesreće kod Medulina

Austrijski mediji otkrili su da je među četiri poginule osobe u padu malog aviona kod Medulina bio i Valter Pondorfer (65), osnivač kompanije "Funtime" i jedan od najpoznatijih pionira zabavne industrije u Austriji.

Izvor: Goran Sebelic/AP

Austrijski mediji otkrili su identitet jedne od žrtava tragične nesreće malog aviona koji se u četvrtak srušio kod Medulina. Među poginulima je i austrijski biznismen Valter Pondorfer, jedan od najpoznatijih pionira zabavnih parkova u Austriji.

Kako prenosi austrijski list Kronen Zeitung, 65-godišnji Pondorfer bio je osnivač kompanije "Funtime", specijalizovane za izradu adrenalinskih atrakcija i velikih tornjeva za slobodan pad za brojne lunaparkove širom svijeta, prenosi Večernji list.

Njegova kompanija razvijala je atrakcije koje se danas nalaze u SAD, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju, a upravo je "Funtime" izradio i poznati "Freefall Tower" u bečkom Prateru visok više od 100 metara.

Austrijski mediji otkrivaju: U Istri poginuo i 'kralj Pratera'https://t.co/CThCGDTNeU — Večernji list (@vecernji_list)June 5, 2026

Avion "Beech G36 Bonanza" poletio je iz Austrije prema Hrvatskoj, a srušio se neposredno prije sletanja kod sportskog aerodroma u Medulinu.

U nesreći su poginule četiri osobe, svi austrijski državljani starosti 40, 48, 58 i 65 godina. Prema informacijama istražitelja, dvije osobe u avionu imale su pilotsku dozvolu.

Posebnu pažnju istražitelja privlače posljednji trenuci leta. Svjedoci tvrde da je avion letio normalno na visini od oko 300 metara, nakon čega je iznenada ušao u spiralu bez vidljivog gubitka brzine.

Nakon otprilike jednog i po okreta avion je pod velikim uglom udario u zemlju. Očevici navode da pre udara nisu videli požar ni eksploziju.