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Blindirani audi pronađen u Vogošći: Sumnja se da ga je koristio Đorđe Ždrale

Blindirani audi pronađen u Vogošći: Sumnja se da ga je koristio Đorđe Ždrale

Autor Dragana Božić Izvor Dnevni avaz
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Blindirani Audi A8, za koji se sumnja da ga je u nedjelju koristio Đorđe Ždrale, sarajevska policija je pronašla danas, 4.avgusta, na području Kantona Sarajevo.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Podsjetimo, Ždrale je osumnjičen da je u nedjelju, oko 18.15 u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu, izvršio pokušaj ubistva Koste Pandurevića.

Prema informacijama "Avaza", automobil je pronađen na području Vogošće.

Riječ je o automobilu stranih registarskih oznaka.

Nezvanično, Ždrale je osumnjičen da je pucao iz ovog automobila 02.08.2026. godine u Istočnom Sarajevu.

Đorđe Ždrale je i dalje u bjekstvu, a pretpostavlja se da ga je neko odvezao u drugom vozilu iste noći nakon pucnjave. Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, Đorđa Ždralu potražuje zbog krivičnog djela pokušaja teškog ubistva.

(Mondo)

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Tagovi

Sarajevo auto Đorđe Ždrale policija

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