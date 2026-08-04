Minić osudio napad na novinarku BN-a: "Srpska nije mjesto na kojem se kriminalci i nasilnici mogu osjećati sigurno"

Premijer Republike Srpske Savo Minić osudio je današnji napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je dodao da očekuje potpuno rasvjetljavanje ovog slučaja kao i sankcije za odgovorne.

"Kao što svaki dan ponavljam, Republika Srpska nije mjesto na kojem se kriminalci i nasilnici mogu osjećati sigurno", poručio je Minić na "Iksu".

Најоштрије осуђујем данашњи напад на новинарку БН телевизије Весну Вукмировић.

Очекујем потпуно расвјетљавање случаја и санкције за одговорне.

Као што сваки дан понављам, Република Српска није мјесто на којем се криминалци и насилници могу осјећати сигурно. — Саво Минић (@minic_savo)August 4, 2026

Podsjećamo, novinarka BN televizije fizički je napadnuta danas u Doboju, nakon čeg je zbrinuta u bolnici. Policijskoj stanici Doboj jedan danas je prijavljeno da je jedno lice iz ovog grada vrijeđalo i prijetilo radniku BN televizije, dok ga je drugo lice fizički napalo, saopšteno je ranije iz dobojske Policijske uprave.

(Mondo)