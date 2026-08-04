Minić osudio napad na novinarku BN-a: "Srpska nije mjesto na kojem se kriminalci i nasilnici mogu osjećati sigurno"

Premijer Republike Srpske Savo Minić osudio je današnji napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović.
Minić je dodao da očekuje potpuno rasvjetljavanje ovog slučaja kao i sankcije za odgovorne.
"Kao što svaki dan ponavljam, Republika Srpska nije mjesto na kojem se kriminalci i nasilnici mogu osjećati sigurno", poručio je Minić na "Iksu".
Најоштрије осуђујем данашњи напад на новинарку БН телевизије Весну Вукмировић.— Саво Минић (@minic_savo)August 4, 2026
Очекујем потпуно расвјетљавање случаја и санкције за одговорне.
Као што сваки дан понављам, Република Српска није мјесто на којем се криминалци и насилници могу осјећати сигурно.
Podsjećamo, novinarka BN televizije fizički je napadnuta danas u Doboju, nakon čeg je zbrinuta u bolnici. Policijskoj stanici Doboj jedan danas je prijavljeno da je jedno lice iz ovog grada vrijeđalo i prijetilo radniku BN televizije, dok ga je drugo lice fizički napalo, saopšteno je ranije iz dobojske Policijske uprave.
(Mondo)