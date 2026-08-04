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Minić osudio napad na novinarku BN-a: "Srpska nije mjesto na kojem se kriminalci i nasilnici mogu osjećati sigurno"

Minić osudio napad na novinarku BN-a: "Srpska nije mjesto na kojem se kriminalci i nasilnici mogu osjećati sigurno"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Premijer Republike Srpske Savo Minić osudio je današnji napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović.

Minić osudio napad na novinarku BN-a Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je dodao da očekuje potpuno rasvjetljavanje ovog slučaja kao i sankcije za odgovorne.

"Kao što svaki dan ponavljam, Republika Srpska nije mjesto na kojem se kriminalci i nasilnici mogu osjećati sigurno", poručio je Minić na "Iksu".

Podsjećamo, novinarka BN televizije fizički je napadnuta danas u Doboju, nakon čeg je zbrinuta u bolnici. Policijskoj stanici Doboj jedan danas je prijavljeno da je jedno lice iz ovog grada vrijeđalo i prijetilo radniku BN televizije, dok ga je drugo lice fizički napalo, saopšteno je ranije iz dobojske Policijske uprave. 

(Mondo)

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Savo Minić novinari napad

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