Okružni sud potvrdio presudu: Načelnik Šipova diskriminisao dvoje novinara

Okružni sud u Banjaluci odbio je žalbu načelnika Šipova Milana Kovača i potvrdio presudu kojom je utvrđeno da je diskriminisao novinare Haruna Dinarevića i Alenu Beširević uznemiravanjem, vrijeđanjem i seksualno ponižavajućim govorom zbog njihovog profesionalnog rada.

Izvor: Opština Šipovo

Sud je potvrdio presudu Osnovnog suda u Banjaluci iz oktobra 2025. godine, kojom je utvrđeno da je Kovač svojim postupcima povrijedio dostojanstvo novinara i stvorio zastrašujuće, ponižavajuće i uvredljivo okruženje, piše Buka.

Prema obrazloženju presude, Kovač je nakon objavljivanja istraživačkog teksta telefonom uputio Harunu Dinareviću niz uvreda i neprimjerenih komentara, uključujući izjave seksualne prirode, dok je Alenu Beširević vrijeđao na osnovu pola.

Okružni sud je naglasio da nosioci javnih funkcija moraju trpjeti viši stepen kritike i da reakcije na novinarsko izvještavanje ne smiju stvarati pritisak, strah ili osjećaj nesigurnosti kod novinara. Sud je istakao i da za postojanje uznemiravanja kao oblika diskriminacije nije neophodno dokazivati namjeru, niti da se takvo ponašanje ponavlja.

Prema navodima zastupnika oštećenih, riječ je o prvoj pravosnažnoj presudi u Bosni i Hercegovini kojom je utvrđena diskriminacija nad novinarima zbog njihovog profesionalnog rada, uključujući diskriminaciju zasnovanu na pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji.