logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Šipovu: Pijan uletio automobilom na terasu kafića, dvoje povrijeđenih

Drama u Šipovu: Pijan uletio automobilom na terasu kafića, dvoje povrijeđenih

Autor D.V.
0

Vozač iz Šipova N.M. uhapšen je jer je pijan sletio automobilom sa kolovoza na terasu ugostiteljskog objekta, pri čemu su dvije osobe povrijeđene saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Šipovo: Automobilom sletio na terasu ugostiteljskog objekta, Izvor: YouTube/Screenshot

Prema navodima iz policije, povrijeđenim I.A. i M.B. iz Šipova prva pomoć ukazana je u Domu zdravlja u ovoj lokalnoj zajednici, nakon čega je osoba M.B. upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Banjaluci.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je N.M. imao 1,74 promila alkohola u krvi.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 19.20 časova u Ulici vojvode Putnika u Šipovu, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Šipovo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šipovo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ