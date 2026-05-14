Drama u Šipovu: Pijan uletio automobilom na terasu kafića, dvoje povrijeđenih

Vozač iz Šipova N.M. uhapšen je jer je pijan sletio automobilom sa kolovoza na terasu ugostiteljskog objekta, pri čemu su dvije osobe povrijeđene saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Izvor: YouTube/Screenshot

Prema navodima iz policije, povrijeđenim I.A. i M.B. iz Šipova prva pomoć ukazana je u Domu zdravlja u ovoj lokalnoj zajednici, nakon čega je osoba M.B. upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Banjaluci.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je N.M. imao 1,74 promila alkohola u krvi.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 19.20 časova u Ulici vojvode Putnika u Šipovu, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Šipovo.