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Vučić iz Tivta o prijedlogu pristupanja Srbije Evropskoj uniji: "Podržavamo non pejper Makrona i Merca"

Vučić iz Tivta o prijedlogu pristupanja Srbije Evropskoj uniji: "Podržavamo non pejper Makrona i Merca"

Izvor mondo.rs
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Aleksandar Vučić se obratio iz Tivta o prijedlogu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Objasnio je da podržava non pejper Makrona i Merca.

Vučić podržao markronov i Mercov nonpejper o EU Izvor: Pink pintscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se predstavnicima medija iz Tivta nakon niza sastanaka koje je imao u četvrtak 4. juna i danas na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan. Otkrio je kakve sastanke je imao danas sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Njemačke Fridrihom Mercom i objasnio je da Srbija podržava njihov prijedlog pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

"Imao sam posebnu bilateralu sa premijerom Irske, imali smo odličan razgovor, sa španskim premijerom, sa slovenačkim premijerom, sa mnogim drugima, i vjerujem da smo unaprijedili naše odnose. Razgovarali smo o međusobnim posjetama, i šta bi trebalo da činimo u budućnosti.

Ono što je najvažnije, da prevedem ono što su ljudi slušali cijeli dan, o non pejperu Makrona i Merca, mi smo apsolutno za to, to je dobar prijedlog, promijeniće i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji. Dio zemalja je inače insistirao na tome, od Litvanije do Beneluksa, na potpunom usaglašavanju, tačnije uvođenje sankcija Rusiji. Ne znam šta bih još rekao", izjavio je predsjednik Srbije.

Da podsjetimo, Bezbjednosno-informativna agencija (BIA) je u srijedu 3. juna upozorila Vučića da ne ide u Crnu Goru na Samit u Tivtu zbog sumnji da se vođa “kavačkog klana” Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori. Prethodno je predsjednik Srbije zatražio da ne bude nikakvog formalnog dočeka na aerodromu u Tivtu.

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Tagovi

Aleksandar Vučić EU Tivat

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