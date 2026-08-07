Zadarska policija istražuje slučaj: Građani prijavili pronalazak tijela, utvrđeno da je riječ o mladiću iz Slovenije

Tijelo dvadesetčetvorogodišnjeg Slovenca pronađeno je juče ujutru u moru kod ostrva Pašman. Prvi pregledi ne ukazuju na nasilnu smrt, a tačan uzrok utvrdiće obdukcija.

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U moru u uvali Lučina na ostrvu Pašman u blizini Zadra, juče ujutru pronađeno je tijelo muškarca. Policija navodi da je prijavu građanina primila oko 7.20 časova, a naknadno je utvrđeno da je riječ o dvadesetčetvorogodišnjem Slovencu.

Policija navodi da je na mjestu pronalaska tijela obavljen uviđaj. Pregledom koji je izvršio mrtvozornik nisu utvrđeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

Po nalogu Županijskog državnog tužioca biće obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti dvadesetčetvorogodišnjaka, stoji u saopštenju zadarske policije.

(Index/MONDO)