Podvodio djevojke iz Banjaluke i Novog Sada: Osuđenik pronađen mrtav u zatvoru

Pedesetjednogodišnji Lenko Bešlić pronađen je mrtav juče, 6. avgusta u ćeliji splitskog zatvora na Bilicama, javljaju hrvatski mediji.

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O događaju je obaviješteno Državno tužilaštvo, a prema prvim informacijama ne sumnja se na krivično djelo, piše "Dalmatinski portal".

Bešlić je bio višestruko osuđivan, a u zatvoru se nalazio od početka ove godine. Tamo je trebao odslužiti kaznu od godinu i dva mjeseca zbog prevare i falsifikovanja, piše Dalmatinski portal.

S obzirom da se nije sam javio na izdržavanje kazne, policija ga je pronašla i privela nakon jednomjesečne potrage.

Njegovo ime bilo je poznato iz medijskih izvještaja i ranije.

Prije dvanaest godina osuđen je s partnerkom za organizovanje lanca međunarodne prostitucije. Prema presudi, dovodili su djevojke iz Novog Sada i Banjaluke.

Prije toga, dobio je tri godine zatvora zbog silovanja 18-godišnjakinje kojoj se lažno predstavio kao policajac i izvukao je iz auta u kojem je bila s momkom.

(Mondo)