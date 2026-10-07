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Bugarski proizvođač o nuspojavama: Djeca u Hrvatskoj primila deset puta veću dozu BCG vakcine

Bugarski proizvođač o nuspojavama: Djeca u Hrvatskoj primila deset puta veću dozu BCG vakcine

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U dva slučaja u Hrvatskoj kod kojih je kao nuspojava be-se-že vakcine prijavljen osteomijelitis djeca su dobila deset puta veću dozu od predviđene, saopštio je bugarski proizvođač ove vakcine "Bul Bio".

Bugarski proizvođač o nuspojavama BCG vakcine Izvor: Shutterstock

Nakon što ih je hrvatski distributer 5. oktobra obavijestio o četiri prijave osteomijelitisa nakon primanja be-se-že vakcine, "Bul Bio" je provjerom evropske baze utvrdio da je u dva slučaja data doza od 0,5 mililitara, što je deset puta više od predviđene, saopšteno je iz bugarskog Ministarstva zdravlja.

Oba slučaja se odnose na vakcinaciju iz 2024. godine, a u evropsku bazu su unesena 29. juna ove godine.

"Podaci o primljenoj dozi podliježu provjeri tokom istrage", navode iz bugarskog Ministarstva.

"Bul Bio" je naveo da je kod treće prijave odbačena povezanost be-se-že vakcine sa pojavom osteomijelitisa, prenose hrvatski mediji.

Ta prijava je evidentirana 17. aprila, a odnosi se na događaj iz 2023. koji, kako navodi proizvođač, nije odgovarao tipičnim neželjenim reakcijama nakon vakcinacije.

Četvrti slučaj odnosi se na dijete, koje je vakcinisano 23. novembra 2024. godine, a kod koga je osteomijelitis utvrđen nakon godinu i po dana, dok je 27. aprila ove godine u uzorku njegovog koštanog tkiva potvrđena bakterija mikobakterijum bovis, soja koji se koristi za be-se-že vakcinu.

Proizvođač tvrdi da je o tom slučaju obaviješten 14. maja.

Zbog prijave nuspojava nakon primanja be-se-že vakcine bugarskog proizvođača "Bul Bio", Hrvatska, Republika Srpska i Federacija BiH privremeno su obustavili primjenu i distribuciju ove vakcine.

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Tagovi

vakcina vakcine tuberkuloza

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