"Kralj nepravde sjedi na leđima čovjeka koji tone pod teretom": Statua golog Trampa izložena u Evropskom parlamentu

U Strazburu je predstavljena satirična statua Donalda Trampa pod nazivom "Narandžasta kuga".

Izvor: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia

Statua američkog predsjednika Donalda Trampaizložena je u zgradi Evropskog parlamenta u Strazburu, u Francuskoj.

Satirična statua visoka 2,5 metra, rad danskog umjetnika Jensa Galšiota, nosi naziv "Narandžasta kuga", a prikazuje američkog lidera nagog, kako drži dugački zlatni štap i sjedi na ramenima manjeg čovjeka.

Umjetnik je izjavio da je statua obložena 23-karatnim zlatom. Poznata je i pod nazivom "Kralj nepravde", piše DW.

Pored statue se nalaze kartice sa objašnjenjem da "Kralj nepravde" "sjedi na leđima čovjeka" koji tone pod teretom.

"Uradio bih sve da mu pomognem. Osim da mu siđem s leđa", nastavlja se na kartici, pri čemu umjetnik optužuje Trampa za ometanje napora u borbi protiv klimatskih promjena.

Apparently, there’s a REAL threat called “The Orange Plague.”That’s according to a Danish artist, who blames Trump for blocking efforts to fight climate change.His remedy? A gold-coated statue of a naked Trump on display at the European Parliament in Strasbourg. https://t.co/bWP3cm3cVk — Beyond the Narrative (@BtN_Posts)October 7, 2026

Bez komentara od strane Trampa

Statua se nalazi na prolazu koji povezuje dvije zgrade parlamenta, a planirano je da tamo ostane do četvrtka.

Danski evroposlanik ljevice Per Klauzen, koji je pozvao umjetnika, rekao je da nije zabrinut zbog potencijalne Trampove reakcije.

"Ako je neko toliko osjetljiv da ne može da podnese da ova skulptura bude izložena u Evropskom parlamentu, onda mu nije mjesto na svjetskoj sceni", izjavio je Klauzen.

Američki predsjednik nije komentarisao statuu, koja je ranije bila izložena i u drugim evropskim gradovima, kao i na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama COP30 u Belemu, u Brazilu.

(Mondo)