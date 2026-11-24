Savo Marinković osuđen je na 45, a Aleksandar Macan na 15 godina zatvora u ponovljenom suđenju za ubistvo dvojice sarajevskih policajaca 2018. godine.

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Kantonalni sud u Sarajevu u ponovljenom suđenju za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića prvostepenom presudom osudio je danas Savu Marinkovića na 45, a Aleksandra Macana na 15 godina zatvora.

Na presudu se može uložiti žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH (FBiH).

Ovaj sud je i u prvom suđenju, 27. decembra 2024. godine Marinkoviću izrekao 45, a Macanu 15 godina zatvora, a Vrhovni sud FBiH ukinuo je tu presudu zbog povreda krivičnog postupka i naložio novo suđenje.

Šehović i Vujinović ubijeni su u zoru 26. oktobra 2018. godine u Geteovoj ulici na Alipašinom Polju, dok su bili na terenu u službenom vozilu. Šehović je preminuo na licu mjesta, a Vujinović nekoliko časova kasnije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Macan se predao Tužilaštvu u decembru 2021. godine, nakon toga je uhapšen Marko Trifković, a Njemačka je 2022. godine BiH izručila Marinkovića.

Trifković je u maju 2024. godine sklopio sporazum o priznanju krivice i osuđen je na 15 godina zatvora.