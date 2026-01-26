logo
Predmet vraćen na početak: Ukinuta presuda za ubistvo sarajevskih policajaca

Autor Dušan Volaš
0

Vrhovni sud FBiH ukinuo je presudu za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića kojom su Savo Marinković i Aleksandar Macan osuđeni na 45 i 15 godina zatvora, potvrdio je advokat Duško Tomić.

Ukinuta presuda za ubistvo sarajevskih policajaca Izvor: Shutterstock

Tomić je podsjetio je da je nakon izricanja prvostepene presude novinarima pred Sudom rekao da će biti ukinuta, što se sada i dogodilo, prenosi "Avaz".

Podsjećamo, presuda je izrečena pred Kantonalnim sudom u Sarajevu 27. decembra. Savi Marinkoviću određena je jedinstvena zatvorska kazna u trajanju od 45 godina, a Aleksandru Macanu od 15 godina.

Trećeoptuženi za ubistvo sarajevskih policajaca Marko Trifković ranije je osuđen na 15 godina zatvora nakon priznanja krivice.

Marinković i Macan optuženi su da su 26. oktobra 2018. godine oko 4.20 sati zatečeni u pokušaju krađe automobila u Geteovoj ulici u sarajevskom naselju Alipašino Polje.

Otvorili su vatru na policajce, ispalivši najmanje 20 metaka.

Adis Šehović je preminuo na mjestu događaja, dok je Davor Vujinović preminuo nekoliko sati kasnije od zadobijenih povreda.

Ročišta su tokom procesa više puta odgađana. Tako je bilo i prije završne riječi Tužilaštva kada je odbrana Marinkovića tražila izuzeće Tužilaštva. Tada je Macanov advokat Tomić kazao da se tu radi o zloupotrebi zakona.

