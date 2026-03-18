logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

POSKOK donio novu naredbu o provođenju istrage u predmetu "Donja Jablanica"

POSKOK donio novu naredbu o provođenju istrage u predmetu "Donja Jablanica"

Autor Haris Krhalić
0

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva (POSKOK) saopštio je danas da je donesena nova naredba o sprovođenju istrage u predmetu "Donja Jablanica".

jablanica poplave duga Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ova odluka dolazi nakon što je glavni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. marta stavio van snage raniju naredbu Tužilaštva u Konjicu iz proceduralnih razloga, čime je predmet privremeno vraćen u prethodnu fazu postupka.

Iz POSKOK-a naglašavaju da je nova naredba o sprovođenju istrage donesena u okviru njihovih zakonskih nadležnosti kako bi se osiguralo pravilno i zakonito vođenje postupka.

"Donošenje ove odluke predstavlja procesnu radnju i ne prejudicira postojanje krivične odgovornosti bilo koje osobe. Nadležni tužilac Posebnog odjela će intenzivno nastaviti sa istražnim radnjama u cilju potpunog i objektivnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica", saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.

Ispitivanje odgovornosti za tragediju

Podsjećamo, tragedija u Donjoj Jablanici dogodila se tokom poplava u oktobru 2024. godine, kada je u ovom naselju poginulo 19 osoba. Fokus istrage je na obližnjem kamenolomu, s kojeg se ogromna količina kamenja sručila na kuće, što je direktno uzrokovalo visok broj žrtava.

Federalni POSKOK je nedavno preuzeo ovaj predmet od kantonalnog nivoa, uz obećanje da će istraga o odgovornosti za smrt mještana biti njihov apsolutni prioritet.

Tagovi

poskok jablanica istraga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ