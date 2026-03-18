POSKOK donio novu naredbu o provođenju istrage u predmetu "Donja Jablanica"

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva (POSKOK) saopštio je danas da je donesena nova naredba o sprovođenju istrage u predmetu "Donja Jablanica".

Ova odluka dolazi nakon što je glavni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. marta stavio van snage raniju naredbu Tužilaštva u Konjicu iz proceduralnih razloga, čime je predmet privremeno vraćen u prethodnu fazu postupka.

Iz POSKOK-a naglašavaju da je nova naredba o sprovođenju istrage donesena u okviru njihovih zakonskih nadležnosti kako bi se osiguralo pravilno i zakonito vođenje postupka.

"Donošenje ove odluke predstavlja procesnu radnju i ne prejudicira postojanje krivične odgovornosti bilo koje osobe. Nadležni tužilac Posebnog odjela će intenzivno nastaviti sa istražnim radnjama u cilju potpunog i objektivnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica", saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.

Ispitivanje odgovornosti za tragediju

Podsjećamo, tragedija u Donjoj Jablanici dogodila se tokom poplava u oktobru 2024. godine, kada je u ovom naselju poginulo 19 osoba. Fokus istrage je na obližnjem kamenolomu, s kojeg se ogromna količina kamenja sručila na kuće, što je direktno uzrokovalo visok broj žrtava.

Federalni POSKOK je nedavno preuzeo ovaj predmet od kantonalnog nivoa, uz obećanje da će istraga o odgovornosti za smrt mještana biti njihov apsolutni prioritet.