Drama iznad Sarajeva: Avion upao u vrtlog, petoro povrijeđenih

Putnički avion "Jurovingsa" na letu od Rodosa do Kelna našao se u snažnim turbulencijama iznad Sarajeva nakon što je uletio u vazdušne vrtloge koje je ostavio avion "Emiratesa" A380.

Avion kompanije Eurowings koji je saobraćao na letu EW635 iz Rodos za Keln naišao je 30. maja na snažnu turbulenciju izazvanu vrtlozima u vazduhu koje je stvorio avion Emirates A380 koji je letio ispred njega, objavio je specijalizovani portal The Aviation Herald.

Prema navodima portala, Airbus A320 registracije D-AEWS letio je na visini od oko 10.970 metara kada je ušao u područje turbulencije. Avion kompanije Emirates, koji je saobraćao na liniji između Dubai i London, nalazio se oko 14 kilometara ispred.

Usljed snažnog podrhtavanja aviona, jedna stjuardesa je navodno odbačena do plafona kabine. Piloti su prekinuli penjanje i započeli spuštanje aviona kako bi stabilizovali let.

Posada je potom nastavila putovanje prema Kelnu, gdje su po slijetanju avion dočekale medicinske ekipe. Povrijeđeni putnici i članovi posade prvo su pregledani u avionu, a zatim prevezeni u bolnicu radi dodatnih ljekarskih pregleda.

Nakon incidenta, istražioci su izuzeli snimač razgovora u pilotskoj kabini (CVR) i snimač parametara leta (FDR) kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Avion Emiratesovog tipa Airbus A380 nije pretrpio nikakva oštećenja i bezbjedno je nastavio let prema Londonu.

Iz kompanije Eurowings naveli su da su turbulenciju izazvali takozvani vrtlozi iza aviona (wake turbulence), koji nastaju na krajevima krila velikih letjelica. Riječ je o snažnim vazdušnim strujama koje mogu djelovati poput nevidljivih tornada. Kada avion koji leti iza uđe u takvo područje, može doći do jakih potresa, a u ekstremnim slučajevima i do gubitka kontrole nad letjelicom.

