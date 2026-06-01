Snažna detonacija na Malti: Fabrika vatrometa "odletjela u vazduh", ima povrijeđenih (Video)

Snažna eksplozija u fabrici vatrometa na Malti oštetila je okolne zgrade i povrijedila više radnika, dok su stanovnici iz predostrožnosti evakuisani zbog niza manjih detonacija koje su uslijedile nakon nesreće.

Izvor: X/Maltese Falcon

Duga eksplozija, praćena nizom manjih, potresla je jutros oblast Salina na Malti nakon što je eksplodirala fabrika vatrometa, izbacivši gust stub dima visoko u vazduh.

Eksplozija u fabrici u Lurdu na putu Trik il-Kadi oštetila je obližnje zgrade, a dva poljoprivrednika, starosti 47 i 67 godina, koji su radili na obližnjim poljima, zadobili su lakše povrede i hospitalizovani su zbog šoka.

Policija je potvrdila da su svi radnici fabrike i stanari iz komšiluka bezbjedni, piše Tajms of Malta. Prva detonacija odjeknula je oko 6:30, a stup dima bio je vidljiv iz mnogih dijelova ostrva. Brojni stanovnici iz središnjih i sjevernih dijelova zemlje izvijestili su da su osjetili snažan udar.

Stanovnici iz okolnog područja su evakuisani jer su manje eksplozije trajale satima nakon prvih detonacija. Vlasnici obližnjih farmi izrazili su zabrinutost za bezbjednost svojih krava i druge stoke, ali im je rečeno da ne mogu da provjeravaju životinje dok se područje ne proglasi bezbjednim. Informacije o uginulim životinjama još uvijek nisu mogle biti potvrđene.

"Izgledalo je kao da ćemo eksplodirati"

Edvard Mersijeka, vlasnik pozorišta u obližnjem Magtabu, rekao je da su ga probudile tri uzastopne eksplozije. Detonacije su polomile bravu na njegovoj kući i vratima pozorišta i kancelarije.

"Osjećao sam se kao da je neko udario u zid moje kuće čekićem veličine kamiona. Dimni stub je morao biti visok oko trista metara", rekao je.

Bivša poslanica Klodet Butidžidž je još uvijek spavala kada je odjeknula prva eksplozija.

"Zvučalo je kao jedan od onih velikih vatrometa za zabave. Moj muž i ja smo se na trenutak zapitali da li ispaljuju vatromet tako rano ujutru. Otišli ​​smo do prozora da vidimo šta je to, a onda je došlo do druge eksplozije", rekla je.

Iako živi u udaljenijem gradu San Pavl tat-Targa, eksplozija je potresla njihove prozore.

"Ne šalim se, vidjela sam kako se aluminijumske ploče savijaju i vraćaju na svoje mjesto. Toliko je jaka bila druga eksplozija. Na trenutak sam pomislila da će se sve srušiti na mene. Osjećala sam se kao da ćemo i mi eksplodirati", rekla je ona.

Prozori su bili razbijeni na obližnjim kućama, čak i u udaljenoj Kavri. „Kuća se tresla od eksplozije“, rekao je stanovnik Bahar ik-Kagaka. Čitalac iz San Gvana opisao je redoslijed događaja: „Čuo sam jednu eksploziju, kao probnu. Poslije otprilike trideset sekundi, uslijedile su ogromne eksplozije sa dugom tutnjavom. Vrata garaže i zgrada su se tresli.“

U obližnjem pansionu "Vajt Star", eksplozija je raznijela vrata. Gosti su spavali u svojoj sobi kada je detonacija razbila staklena vrata i zasula ih šrapnelima.

Šteta na obližnjim farmama

Fondacija MaYA, koja radi sa poljoprivrednicima, izrazila je olakšanje što niko nije ozbiljno povrijeđen, ali je prijavila "značajnu štetu" na farmama.

"Tokom proteklih nekoliko sati bili smo u kontaktu sa poljoprivrednicima i stočarima iz okolnog područja koji su prijavili značajnu štetu na svojim farmama. To uključuje strukturna oštećenja, gubitak stoke i teške posljedice po životinje pogođene silom i stresom izazvanim eksplozijama", saopštila je fondacija.

"Za poljoprivrednike i uzgajivače, životinje nisu samo brojevi. One predstavljaju godine posvećenosti, svakodnevne brige, emocionalne vezanosti, a u mnogim slučajevima i egzistenciju čitavih porodica. Takvi gubici se ne mogu mjeriti samo finansijskim terminima", navodi se u saopštenju.

Fondacija je apelovala na nadležne institucije da izađu na teren, procjene štetu i pruže neophodnu pomoć pogođenim porodicama čim područje bude bezbjedno.

Eksplozije u istoj fabrici i ranije

Ista fabrika pirotehnike eksplodirala je prije osam godina, u maju 2018. godine, kada su dva muškarca zadobila teške povrede.

Vrijeme današnje eksplozije, dan nakon objavljivanja rezultata opštih izbora, podsjetilo je na dva slična tragična događaja. U martu 1992. godine, majka i njena beba su poginule kada je snažna eksplozija u fotografskoj radnji srušila stambenu zgradu i sjedište Laburističke partije u Paoli.

U martu 2008. godine, jedna žena je poginula kada se njen stan srušio nakon eksplozije ilegalne pirotehnike koja se pravila u susjednoj garaži. Tada je život izgubio i čovjek koji je rukovao eksplozivom.