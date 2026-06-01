Rusija potpuno zabranila izvoz kerozina do kraja novembra

Rusija je zabranila izvoz kerozina do kraja novembra kako bi se obezbijedile dovoljne zalihe na domaćem tržištu, saopštila je danas ruska vlada. Prema saopštenju vlade, zabrana se odnosi i na mlazno gorivo kupljeno preko robnih berzi i biće na snazi do 30. novembra.

"Cilj je da se obezbijedi stabilnost domaćeg tržišta goriva", izjavila je ruska vlada.

Međutim, mjera predviđa nekoliko izuzetaka, među kojima su pošiljke koje su već bile u carinskom postupku prije stupanja na snagu zabrane i isporuke koje se obavljaju na osnovu međudržavnih sporazuma.

Rusija je sličan potez preduzela u aprilu, kada je zabranila izvoz benzina domaćim proizvođačima do 31. jula. Vlada je tada objasnila da želi da stabilizuje domaće tržište tokom perioda povećane sezonske potražnje i poljoprivrednih radova, ali i zbog rasta cijena nafte na svjetskim tržištima povezanog sa geopolitičkim tenzijama na Bliskom istoku.

"Snabdijevanje mora ostati stabilno"

Moskva kaže da nastavlja da preduzima mjere kako bi obezbijedila "pouzdano i neprekidno snabdijevanje gorivom domaćeg tržišta", javlja Index.

Odluka dolazi u vrijeme kada su energetska tržišta pod povećanim pritiskom zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u globalnim lancima snabdijevanja.