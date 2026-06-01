Saobraćaj se odvijao otežano: Sudarili se kamion i automobil kod Tuzle, ima povrijeđenih

U mjestu Husino na putu Živinice - Tuzla rano jutros su se sudarili automobil i kamion.

Kako su za federalne medije potvrdili u Operativnom centru MUP-a Tuzlanskog kantona, u udesu ima povrijeđenih osoba.

Saobraćajka je policiji prijavljena jutros u 5.40 sati.

Iz BIHAMK-a su potvrdili da se zbog udesa saobraćaj odvijao otežano.

"Od 7:55 sati, nakon završenog uviđaja, magistralni put Živinice – Tuzla u mjestu Husino ponovno je otvoren za saobraćaj. Na ovoj dionici još su duge kolone vozila, pa molimo vozače za strpljenje do potpune normalizacije saobraćaja", saopštili su iz BIHAMK-a.