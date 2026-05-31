Iranski predsjednik podnio ostavku?

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan navodno je podnio ostavku iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hamneiju, objavio je "Iran Internešenel".

Pezeškijan je podnio zvanično pismo o ostavci kancelariji vrhovnog vođe.

Kako je pojasnio, komandanti Korpusa islamske revolucionarne garde /IRGC/ preuzeli su ključne državne odluke, čineći njegovu administraciju izolovanom i nesposobnom da obavlja svoje zadatke i odgovornosti.

Kako su objavili "Iran internešenel" i "DŽerusalem post", Pezeškijan je naglasio da je njegova vlada potpuno isključena iz glavnih procesa donošenja odluka.

Vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei još nije objavio da li će ostavka biti prihvaćena.

Pezeškijan je zatražio da se odmah povuče.