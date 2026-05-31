Najviše slučajeva tokom ljeta: Policija bilježi rast slučajeva prosjačenja u Banjaluci

Prosjačenje na području Banjaluke evidentno je tokom cijele godine, ali je najizraženije u ljetnom periodu, dok je više od polovine počinilaca ovog prekršaja romske nacionalnosti, rečeno je Srni iz Policijske uprave u tom gradu.

Izvor: Shutterstock

Za prva četiri mjeseca ove godine evidentirano je 36 prekršaja prosjačenja, odnosno za oko 63 odsto više nego u istom periodu lani kada ih je bilo 22.

Iz policije su istakli da je to povećanje rezultat rada policijskih službenika na sprečavanju prosjačenja.

Pojasnili su da je lani na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka zabilježeno 120 prekršaja prosjačenja, te da je više od polovine počinilica romske nacionalnosti, ali da ih ima i iz reda ostalih građana.

"Kada je riječ o starosnoj strukturi, više je sankcionisanih punoljetnih lica koja uglavom imaju prijavljeno prebivalište na području drugih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj ili FBiH", naveli su iz policije.

Napomenuli su da policija prilikom zaticanja maloljetnog lica u prosjačenju utvrđuju ko je staratelj ili roditelj, te obavještavaju Centar za socijalni rad i podnose zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prema maloljetniku u slučaju da je prekršajno odgovoran, odnosno ako ima više od 14 godina.

Iz policije su podsjetili građane da ne daju novac licima koja prosjače, jer na taj način i sami učestvovuju u održavanju ovog neprihvatljivog i zakonom kažnjivog ponašanja, iza kojeg se često krije lanac trgovine ljudima.

Apelovali su da građani, ukoliko uoče prosjačenje posebno uz prisustvo djece, odmah prijave pozivom na 122.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske svake godine sprovodi preventivne aktivnosti čiji je cilj jačanje svijesti građana o pravima djece, te o rizicima i posljedicama prosijačenja.

Takođe, policija planski sprovodi aktivnosti sa akcentom na evidenitranje i sankcionisanje izvršilaca ovih prekršaja.

Zakonom o javnom redu i miru propisane su kazne za prosjačenje, i to od 200 do 800 KM, dok je kazna od 400 do 1.200 KM predviđena za one koji prisiljavaju ili navode na prosjačenje maloljetno, duševno bolesno ili lice zaostalog duševnog razvoja.

(Srna)