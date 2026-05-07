Potvrđena optužnica: Majka i rođak prisiljavali četvoro djece na prosjačenje

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv majke i njenog rođaka jer su prisiljavali četvoro maloljetne djece na prosjačenje na više lokacija u Sarajevu, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

prosjačenje Izvor: Shutterstock

Njima je stavljeno na teret da su tokom 2025. i početkom ove godine djeci koju su tjerali da prosjače prijetili, fizički ih kažnjavali i primoravali da dnevno zarade do 50 KM. Optuženi su uzimali novac koji bi prikupila djeca.

Prema navodima iz optužnice, djeca su često bila izložena vremenskim neprilikama, nisu išla u školu i nerijetko zarađivala sama sebi za hranu.

Nakon potvrđivanja optužnice Kantonalnog Tužilaštva, sud je optuženima produžio pritvor.

Djeca, žrtve trgovine ljudima, smještena su u jednu od sigurnih kuća. Postupajući tužilac je za glavni pretres predložio sudu saslušanje 11 svjedoka, pet vještaka i izvođenje više od 30 materijalnih dokaza.

Zbog zaštite maloljetne djece i osjetljivosti predmeta, tužilaštvo ne može objavljivati identitet optuženih.

