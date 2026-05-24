"Luj Viton vila" kod Lajkovca izaziva nevjericu kod prolaznika: "Unutra je još ljepše" - tvrde komšije

Neobična luksuzna vila u naselju kod Lajkovca već godinama privlači pažnju prolaznika, a posebno se ističu ogromna slova brenda "Luj Viton" na fasadi objekta.

Već godinama pažnju prolaznika u jednom naselju kod Lajkovca privlači neobična i raskošna kuća koja je, zahvaljujući kreativnosti vlasnika, postala jedinstvena u regionu.

Vilu je sagradio mlađi muškarac koji već dugo živi i radi u Austriji, a ono što posebno upada u oči jesu velika početna slova luksuznog modnog brenda "Luj Viton" postavljena na prednjem dijelu fasade.

"Vlasnik je jedan dobar momak koji već dugo živi i radi u Austriji. On je puno uložio u ovu kuću, ali i u ogradu okolo i u video-nadzor kako bi je sačuvao od provalnika. Njegovi žive u blizini, ali često su i oni kod kuće. Neko je u selu bio ljubomoran, ali mnogi su srećni i drago im je kad naši ljudi uspiju u inostranstvu i lijepo je vidjeti ovako lijepu građevinu", rekao je jedan od mještana za RINU.

Mještani kažu da vila nije luksuzna samo spolja, već da je bogato uređena i u unutrašnjosti.

"Čuli smo da je unutra sve dizajnerski namještaj, takođe jako skupocjen. Vjerovatno su u pitanju poznati brendovi kao što su Luj Viton, Versaće i slično. Nikada nismo bili unutra, ali vjerujemo da je sve sa stilom kao što je spolja", dodao je sagovornik.

