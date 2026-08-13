Skandal tokom prenosa pomračenja Sunca: NASA "pripojila" Krim Rusiji

NASA je tokom direktnog prenosa pomračenja Sunca prikazala mapu na kojoj je Krim označen kao dio Rusije. Slični slučajevi ranije su izazivali oštre reakcije Ukrajine.

Izvor: Youtube/NASA

Američka svemirska agencija NASA je tokom direktnog prenosa pomračenja Sunca prikazala mapu na kojoj je Krim označen kao dio Rusije. Prenos je emitovan uživo juče, piše Evropska pravda.

Pomračenje Sunca bilo je vidljivo sa Grenlanda, Islanda i iz Španije, a NASA je događaj prenosila na svojim platformama. Detaljnijim pregledom snimka vidi se da je na grafici Krim vizuelno odvojen od Ukrajine i pripojen ruskoj teritoriji.

Slični slučajevi u prošlosti

Ovo nije prvi put da međunarodne organizacije i mediji prikazuju ukrajinsko poluostrvo kao dio Rusije. Britanski list The Times morao je 2018. godine da se izvini zbog objave mape sa Krimom u sastavu Rusije. Kompanija Apple je 2021. ispravila mape u aplikaciji Apple Music for Artists nakon zvaničnih apela iz Ukrajine.

Slična mapa se pojavila i 2023. u videu koji je objavila mađarska vlada, a američka televizijska mreža CBS je 2025. godine upotrebila mapu Ukrajine bez Krima, iako su ostala okupirana područja na jugu i istoku zemlje bila uredno prikazana.

BONUS VIDEO: