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Hrvatski carinici propuštali neprijavljenu robu iz BiH

Hrvatski carinici propuštali neprijavljenu robu iz BiH

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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USKOK je podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih carinika i preduzetnika iz BiH zbog sumnje da su omogućavali unos neprijavljene robe u Hrvatsku bez plaćanja carinskih i poreskih dažbina.

USKOK optužio carinike i preduzetnika iz BiH zbog krijumčarenja robe preko granice Izvor: Dušan Volaš

Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta Hrvatske (USKOK) podigla je optužnicu protiv dvojice hrvatskih carinika i preduzetnika iz BiH zbog sumnje da su omogućavali unos neprijavljene robe preko granice u Hrvatsku, pišu Nezavisne.

Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Splitu protiv hrvatskih državljana starosti 41 i 46 godina, kojima se na teret stavlja zloupotreba položaja i ovlaštenja, kao i protiv 40-godišnjeg preduzetnika iz BiH zbog podsticanja na izvršenje tog krivičnog djela.

Prema navodima USKOK-a, postoji osnovana sumnja da su dvojica carinika od 24. januara do 26. marta 2021. godine na Graničnom prelazu Strmica omogućavala vlasniku jednog preduzeća iz BiH da u Hrvatsku uvozi veće količine opreme za centralno grijanje nego što je prijavljivao u carinskoj dokumentaciji.

Dogovarali prolazak robe preko granice

Istražioci sumnjaju da su se carinici unaprijed dogovarali sa preduzetnikom o terminima dolaska njegovih vozila na granični prelaz.

Iako bi vaganjem utvrdili da se u vozilima nalazi veća količina robe od one navedene u carinskim deklaracijama, nisu vršili detaljnu kontrolu stvarne količine i vrijednosti tereta. Umjesto toga, u informacioni sistem Carinske uprave unosili su podatke iz deklaracija i omogućavali prolazak vozila bez dodatnih provjera.

Na taj način, prema optužnici, preduzetniku je omogućeno da neprijavljenu i neocarinjenu opremu za centralno grijanje uveze u Hrvatsku i ugradi je kod većeg broja kupaca.

USKOK procjenjuje da je na ovaj način ostvarena protivpravna imovinska korist od najmanje 6.701,10 evra.

O optužnici i daljem toku postupka odlučivaće Županijski sud u Splitu.

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