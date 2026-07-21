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Amidžić: Gužve na granicama nisu slučajnost, već posljedica političkih blokada

Amidžić: Gužve na granicama nisu slučajnost, već posljedica političkih blokada

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Predsjedavajući Upravnog odbora UIO BiH Srđan Amidžić izjavio je da su gužve na graničnim prelazima posljedica političkih blokada i neusvajanja Pravilnika o sistematizaciji.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
  • Srđan Amidžić tvrdi da su velike gužve na graničnim prelazima rezultat političkih blokada.
  • Ističe da nije usvojen Pravilnik UIO o sistematizaciji, koji bi omogućio brži protok saobraćaja na pojedinim prelazima.
  • Poručio je da rješenje postoji, ali da nedostaje politička odgovornost.

Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Srđan Amidžić izjavio je da kilometarske kolone na graničnim prelazima nisu posljedica povećanog broja putnika, već političkih blokada koje, kako tvrdi, mjesecima sprečavaju donošenje važnih odluka.

"Kilometarske kolone na graničnim prelazima nisu slučajnost. To su slike koje mjesecima gledamo. I nisu posljedica većeg broja putnika, već političkih blokada".

On je naveo da ni danas nije usvojen Pravilnik UIO o sistematizaciji, koji je, između ostalog, neophodan za dosljednu primjenu međunarodnog sporazuma sa Republikom Hrvatskom.

Prema njegovim riječima, nova sistematizacija i kategorizacija na devet graničnih prelaza omogućila bi brži protok saobraćaja i značajno smanjila gužve.

"Nova sistematizacija i kategorizacija na devet graničnih prelaza značila bi brži protok saobraćaja i znatno manje gužve".

Rješenje postoji, tvrdi Amidžić

Dodao je da iza dugih čekanja na granici stoje konkretni problemi građana i privrede.

"Riječ je o porodicama kojima odmor počinje u koloni, djeci koja sate provode u automobilima i privrednicima koji svakodnevno gube vrijeme i novac".

On je poručio da rješenje postoji, ali da je za njegovo sprovođenje potrebna politička odgovornost.

"Rješenje postoji. Nedostaje samo politička odgovornost!".

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Tagovi

Srđan Amidžić granica gužve UIO BiH

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