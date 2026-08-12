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Pronađena Portugalka nestala u Velebitskom kanalu: Traga se za još troje nestalih

Pronađena Portugalka nestala u Velebitskom kanalu: Traga se za još troje nestalih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Jedna od nestalih Portugalki pronađena je živa na ostrvu Krku, dok se za preostalim nestalima i dalje traga u teškim vremenskim uslovima.

Pronađena Portugalka nestala u Velebitskom kanalu Izvor: Pomorska policija Hrvatske

Jedna od nestalih Portugalki pronađena je živa pre otprilike pola sata u uvali Butinj na ostrvu Krku.

Pronašli su je i iz mora izvukli pripadnici Lučke kapetanije Senj, što je potvrdio senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.

Rekao je da je pronađena osoba u dobrom zdravstvenom stanju i da joj vjerovatno neće trebati medicinska pomoć.

Za preostalo troje nestalih i dalje se traga.

Podsjetimo, četvoro mladih koji su nestali u Jadranskom moru u Velebitskom kanalu kod Senja su državljani Portugala. Oni su nestali tokom jakog nevremena koje i dalje traje kada su, kako je prijavila njihova poznanica, krenuli iz kampa sjeverno od Senja prema Senju rekreativnim čamcem na naduvavanje, dugim oko 1,5 metara.

Potraga za nestalima se odvija u izuzetno teškim vremenskim uslovima, uz snažne udare bure i talase visoke do tri metra. U akciju su uključene Lučka kapetanija Senj, Lučka kapetanija Rijeka i Ispostava lučke kapetanije Novi Vinodolski.

Akcija ometaju udari orkanske bure koji dostižu oko 110 km/h, i ogromni talasi. Za područje Velebitskog kanala na snazi je crveno upozorenje zbog jake bure.

Prema prognozi za pomorce, duva sjeveroistočni vjetar brzine 10-20 čvorova, koji će jačati i do 24 čvora. Na otvorenom moru, a poslijepodne i uz obalu, duvaće sjeverozapadni vetar brzine 8-18 čvorova. Vidljivost je smanjena, i mogući su pljuskovi sa grmljavinom.

Nestanak je prijavila njihova poznanica noćas u 4.41 čas, navodeći da je četvoro njenih prijatelja krenulo iz kampa sjeverno od Senja prema Senju rekreativnim čamcem na naduvavanje, dugim oko 1,5 metara. Nakon toga im se gubi svaki trag.

(Novi List/MONDO)

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