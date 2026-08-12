U razornom zemljotresu jačine 7,4 stepena u Kolumbiji poginule su najmanje 254 osobe, najviše u Pereiri i Kaliju. Spasioci trkaju s vremenom pod ruševinama, dok hiljade ljudi čekaju pomoć na ulici.

Izvor: Giovanny Galvez / AFP / Profimedia

Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihteru, najjači u Kolumbiji u ovom vijeku, teško je oštetio bolnice, škole i stambene zgrade, posebno u gradovima Pereira i Kali. Spasioci se utrkuju s vremenom kako bi došli do ljudi koji su još uvijek zarobljeni, piše Rojters.

Prema odvojenim izvještajima iz pogođenih gradova, ukupan broj mrtvih u utorak ujutru dostigao je 254. U Pereiri, gradu u srcu kolumbijske regije kafe, poginula je 101 osoba, a u Kaliju, trećem najvećem gradu u zemlji, zabilježeno je 95 žrtava.

Pogođena područja posjetio je i novi predsjednik Abelardo De La Esprijela, koji je na dužnost stupio samo nekoliko dana prije zemljotresa, i obećao ekonomsku pomoć ljudima koji su ostali bez domova. Njegova vlada sada priprema reviziju budžeta.

U međuvremenu, Nacionalna federacija proizvođača kafe na terenu procenjuje štetu na farmama, a spasilačke napore dodatno otežava stanje u šumovitoj regiji Čoko, gdje su brojne autohtone zajednice ostale bez struje i osnovnih usluga.

Spasilačke ekipe radile su bez prestanka cijelu noć s ponedeljka na utorak. Koristile su dizalice, bagere i sopstvene ruke, formirale ljudske lance i dodavale kofe s ostacima zgrada dok su tragale za preživjelima.

Vidi opis "Nemamo ni bolnice ni lijekove, djeca i stariji su u šoku": U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 250 ljudi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jean Arriaga/EFE Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Carlos Ortega/EPA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE Br. slika: 6 6 / 6 AD

Potresna svjedočenja

Rosa Gonzales ispričala je kako je sa suprugom i desetomesečnom bebom uspela da pobjegne iz pansiona koji je vodila u Pereiri. "Konstrukcija je počela da škripi i čim smo istrčali, zgrada se urušila", rekla je za Rojters. U naručju je držala mačku koju su spasioci izvukli tokom noći. Iako je osam osoba izašlo na vrijeme, jedan stariji muškarac ostao je zarobljen na terasi i ona strahuje da je i on među poginulima.

Influenser Hose Galjego upravo je stigao na aerodrom u Pereiri kada je zemljotres udario. Snimao je video uživo i zabilježio snažno podrhtavanje dok se skrivao pod stolom, a dijelovi plafona padali su oko njega. "Bilo je povrijeđenih, krvarili su, vrištali i pokušavali da stupe u kontakt sa svojim porodicama", rekao je. Zbog straha od naknadnih podrhtavanja, kojih je do utorka popodne zabilježeno više od 100, boravio je na otvorenom. "Pješice sam prešao grad, trebalo mi je dva sata. Prizori su bili poražavajući", izjavio je za Rojters.

Hiljade ljudi ostale su bez krova nad glavom. Zemljotres je srušio stambene komplekse i ostavio duboke pukotine na kućama, pa porodice na otvorenom čekaju procenu bezbjednosti objekata. Alberto Mačado (34) rekao je da se zemljotres dogodio nakon što je sina ostavio u školi. Njihov dom u Kaliju je uništen, pa su njegova supruga, tašta i dvoje male djece proveli noć kod komšija.

Rojters je s njim razgovarao ispred sportskog centra u kom su se obavljale pripreme za prihvat 60 ljudi, uključujući 30 starijih osoba iz oštećenog doma za penzionere. Skloništa za životinje takođe su uputila pozive za donacije hrane i lekova.

Vidi opis "Nemamo ni bolnice ni lijekove, djeca i stariji su u šoku": U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 250 ljudi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Giovanny Galvez / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Roberto Betancourt / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Giovanny Galvez / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Giovanny Galvez / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Stanje u pogođenim gradovima

U Kaliju su stanovnici kuvali na ulicama i pokušavali da spasu šta se može iz ruševina. Spasioci i volonteri okupili su se ispred uništenog stambenog kompleksa Tores del Limonar, gdje su okupljeni zapleskali kada je iz ruševina izvučena živa žena. Drugi nisu imali toliko sreće. Sekretar za javno zdravlje Kalija, Herman Eskobar, izjavio je da je gradska mrtvačnica puna i da vlasti sklanjaju tijela s ulica.

Gradonačelnik Kalija Alehandro Eder, koji je tokom noći uveo vojni policijski čas kako bi sprečio pljačku, izviždan je u jednom od teško pogođenih kvartova. Istovremeno, stanovnici mjesta blizu epicentra u regiji Čoko rekli su lokalnim medijima da još nisu primili nikakvu državnu pomoć.

"Penjemo se na drveće kako bismo uhvatili signal za internet. Imamo djecu i starije koji su još u šoku. Nemamo zdravstveni centar ni medicinske potrepštine", poručio je Andres Kaicedo, vođa zajednice u Sipiju.

Iako je predsjednik De La Esprijela u ponedeljak objavio nacionalni broj poginulih, njegova vlada od tada nije objavila nove zvanične podatke, što je stvorilo nejasnoće oko tačnog broja žrtava. Tri aerodroma u utorak popodne još su bila zatvorena, mnoga područja i dalje nemaju gas, vodu ni struju, a neke od glavnih autoputeva su blokirane. Zvaničnici procjenjuju da će proći dani prije nego što se utvrdi puni razmer štete i konačan broj mrtvih.