Proglašeno vanredno stanje u Kolumbiji: Više od 130 poginulih, teško pogođena regija poznata po uzgoju kafe

Nakon razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena u Kolumbiji, najmanje 132 osobe su poginule, a proglašeno je vanredno stanje.

Izvor: ERNESTO GUZMAN JR/EFE

Najmanje 132 osobe su izgubile život, dok je na nivou čitave zemlje proglašeno vanredno stanje nakon što je Kolumbiju pogodio jedan od najrazornijih zemljotresa u proteklih nekoliko godina.

Strahuje se da pod ruševinama objekata ima još zarobljenih ljudi, pa nadležne službe očekuju da će crni bilans žrtava dodatno rasti.

Podzemni potres jačine 7,4 stepena po Rihteru registrovan je u 07:34 po lokalnom vremenu (12:34 GMT), sa hipocentrom na dubini od 103 kilometra u provinciji Čoko, saopštila je tamošnja geološka služba. Potres se osjetio na izuzetno velikom području koje se proteže stotinama kilometara širom zapadnog dijela Kolumbije, prenosi BBC.

Najteža situacija zabilježena je u gradu Pereiri, u poznatoj kolumbijskoj regiji po proizvodnji kafe, a velike posljedice pretrpjeli su i okolni gradovi te čitava regija Valje del Kauka.

Epicentar podzemnog udara izmjeren je u blizini sela San Hose del Palmar u provinciji Čoko. Ipak, lokalni gradonačelnik Leon Fabio Marin Monkada potvrdio je da u tom mjestu, pravim čudom, nije bilo stradalih niti povrijeđenih – iako su pristupni putevi pretrpjeli ozbiljna oštećenja.

U saopštenju Udruženja glavnih gradova Kolumbije, objavljenom u ponedjeljak, navodi se da je u potresu povrijeđeno više od 480 osoba.

Pustoš u Pereiri i Kaliju

Grad Pereira, smješten na oko 55 kilometara od samog epicentra, pretrpio je stravična razaranja. Autentični video-snimci koje je verifikovao BBC prikazuju trenutak rušenja najmanje jedne zgrade na Trgu Bolivar, glavnom gradskom okupljalištu, dok su prašina i šut prekrili javnu površinu na kojoj se nalazilo mnogo građana.

Lokalne vlasti saopštile su da je na širem području Pereire stradalo najmanje 40 osoba.

Potpuno se urušilo 65 objekata, dok se osnovano sumnja da u 15 zgrada još ima zarobljenih ljudi.

U pojedinim dijelovima grada uveden je policijski čas koji traje do utorka u 05:00 časova po lokalnom vremenu.

Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Esprijela proglasio je stanje elementarne nepogode na nivou države, što mu omogućava vanredna ovlaštenja za reakciju u kriznim situacijama, uključujući i hitno preusmjeravanje sredstava iz budžeta. Budući da je dužnost preuzeo tek u petak, novi šef države se odmah na početku susreo sa katastrofom koja bi mogla obilježiti čitav njegov mandat.

Osim informacija o poginulima, predsjednik je potvrdio da je u potresu oštećeno više od 1.500 stambenih objekata.

(MONDO)