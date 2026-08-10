Motociklista poginuo u sudaru sa automobilom kod Kotor Varoša

Motociklista je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Zabrđu kod Kotor Varoša. U sudaru su učestvovali motocikl i putničko vozilo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Motociklista je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se danas, 10. avgusta, dogodila u mjestu Zabrđe kod Kotor Varoša.

Nesreća se dogodila oko 10.45 časova na magistralnom putu M1-108, a u njoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

„Policijskoj stanici Kotor Varoš prijavljeno je da se neposredno prije prijave na magistralnom putu M1-108, u mjestu Zabrđe, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo“, naveli su iz policije.

Na mjestu nesreće slijedi uviđaj kojim će rukovoditi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Prema informacijama sa terena, na ovoj dionici puta trenutno su zabilježene gužve.

Ovo je druga teška saobraćajna tragedija na ovom području u kratkom periodu. Podsjetimo, 2. avgusta su nedaleko od mjesta današnje nesreće poginula dva mladića.

(Nezavisne/Mondo)