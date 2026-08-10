Pucnjava u Brčkom: Ranjen muškarac, policija traga za napadačem

Muškarac je jutros ranjen u pucnjavi u Hilandarskoj ulici u Brčkom. Policija obavlja uviđaj i traga za za sada nepoznatim napadačem.

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Muškarac je jutros ranjen u pucnjavi u Hilandarskoj ulici, između brčanskih naselja Ilićka i Grčica, javlja dopisnik Srne sa lica mjesta.

Iz policije je saopšteno da su dojavu o pucnjavi zaprimili u 6.25 časova, te da su policajci na terenu i pod nadzorom tužioca obavljaju uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama, na muškarca Đ.M. pucalo je za sada nepoznato lice, a povrijeđeni je vozilom Službe hitne medicinske pomoći prevezen na Odjeljenje hirurgije brčanske Bolnice radi ukazivanja ljekarske pomoći.