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Snimak Modžtabe Hamneija nije nov: Objavljen video nastao prije nego što je postao vrhovni vođa Irana

Snimak Modžtabe Hamneija nije nov: Objavljen video nastao prije nego što je postao vrhovni vođa Irana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
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Video Modžtabe Hamneija koji su objavili pojedini iranski mediji nije nov. Iranski izvor tvrdi da je snimak nastao prije nego što je postao vrhovni vođa.

Snimak Modžtabe Hamneija je star: Iranski izvor otkrio kada je nastao Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Video Modžtabe Hamneija koji su posljednjih dana objavili pojedini iranski mediji nije aktuelan, već je snimljen prije nego što je postao vrhovni vođa Irana, rekao je iranski izvor za rusku agenciju Tas.

“To je stari video, snimljen prije nego što je postao vrhovni vođa. Njegovo zdravstveno stanje je sada dobro, a jedini razlog zbog kojeg se ne vidi u javnosti je bezbjednost”, rekao je izvor za Tas.

Na taj način je demantovano predstavljanje snimka kao novog materijala koji prikazuje aktuelno stanje iranskog vrhovnog vođe.

Objavljen i drugi snimak

Iranska agencija Mehr prije dva dana objavila je video na kojem se vidi Hamnei kako razgovara sa grupom ljudi.

Međutim, uz taj snimak nisu navedeni ni datum ni mjesto na kojem je nastao, pa nije poznato kada je napravljen.

Modžtaba Hamnei postao je vrhovni vođa Irana nakon što je njegov otac, Ali Hamnei, poginuo u raketnom napadu američke vojske.

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