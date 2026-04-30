"Amerikancima je mjesto na dnu mora": Modžtaba Hamnei poručio da Ormuz ostaje pod kontrolom Teherana

"Amerikancima je mjesto na dnu mora": Modžtaba Hamnei poručio da Ormuz ostaje pod kontrolom Teherana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei poručio je da će Teheran zaštititi svoje nuklearne i raketne kapacitete, uz oštre prijetnje SAD-u i naglasak da Ormuski moreuz ostaje pod kontrolom Irana.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei je u nizu poruka najavio da će Islamska Republika zaštititi svoje "nuklearne i raketne kapacitete" kao nacionalnu imovinu.

Hamnei je izdao pisano saopštenje koje je pročitano na iranskoj državnoj televiziji, kao što je to činio otkako je stupio na dužnost nakon vazdušnog napada 28. februara u kojem je ubijen njegov 86-godišnji otac, Ali Hamnei.

"Devedeset miliona ponosnih i časnih Iranaca unutar i van zemlje smatraju sav iranski identitet, duhovne, ljudske, naučne, industrijske i tehnološke kapacitete, od nanotehnologije i biotehnologije do nuklearnih i raketnih kapaciteta, nacionalnim bogatstvom i štitiće ih baš kao što štite vode, zemlju i vazdušni prostor zemlje", rekao je Hamnei.

Vrhovni vođa je takođe izjavio da je jedino mjesto gdje Amerikanci pripadaju u Persijskom zalivu "na dnu njegovih voda", dok Ormuski moreuz ostaje pod kontrolom Teherana.

"Uz Božju pomoć i moć, svijetla budućnost regiona Persijskog zaliva biće budućnost bez Amerike, koja će služiti napretku, udobnosti i prosperitetu svog naroda. Mi i naši susjedi preko voda Persijskog i Omanskog zaliva dijelimo zajedničku sudbinu. Stranci koji dolaze sa hiljada kilometara udaljenosti da tamo djeluju sa pohlepom i zlom nemaju mjesta u njemu - osim na dnu njegovih voda", dodao je Hamnei, prenosi Klix.

On kaže da će Teheran obezbijediti region Zaliva i eliminisati ono što opisuje kao "neprijateljske zloupotrebe plovnog puta". Vrhovni vođa dodaje da će novo upravljanje Ormuskim moreuzom doneti mir, napredak i ekonomske koristi svim zemljama Zaliva.

