Vučić o vanrednim parlamentarnim izborima: "Neće biti u julu ni u avgustu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u narednim mjesecima.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vanredni parlamentarni izbori biti raspisani i održani za nekoliko mjeseci, ali ne u julu i avgustu.

"Za nekoliko mjeseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje. Sačekaćemo da se ovaj najbogatiji dio Srbije vrati iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacija, i da uživaju tokom ljeta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. A, da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u julu i avgustu", rekao je Vučić.

Govoreći o skupu koji će biti održan 27. juna, pozvao je građane da prisustvuju događaju i čuju, kako je rekao, „lijepu poruku“.

Prema njegovim riječima, tog dana država će izaći i sa planom i programom, a biće predstavljeno i ime liste SNS za predstojeće izbore.