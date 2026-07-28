MIP BiH pod lupom revizora: Sporna kadrovska rješenja i slaba realizacija projekata

Revizori dali mišljenje s rezervom MIP-u BiH, ukazujući na probleme u zapošljavanju, nabavkama, projektima i upravljanju imovinom.

Izvor: MONDO

Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara, na čijem je čelu Elmedin Konaković, mišljenje s rezervom, a u izvještaju se ukazuje na niz ozbiljnih slabosti u radu – od nestransparetnog zapošljavanja i spornih javnih nabavki do višegodišnjeg zastoja kapitalih projekata i nepravilnog upravljanja državnom imovinom.

Revizori nisu mogli da potvrde tačnost dijela finansijskih izvještaja Ministarstva inostranih poslova, zbog nepravilne evidencije imovine, potraživanja i obaveza u 2025. godini, piše "Dnevni avaz".

Posebnu pažnju revizora je privuklo zapošljavanje kroz pet eksternih premještaja, te dva direktna preuzimanja državnih službenika iz drugih institucija.

Sprovedena su čak 44 unapređenja, dok je 77 službenika interno premješteno. Revizori zaključuju da nisu postojali jasno definisani i transparentni kriterijumi za napredovanje i raspoređivanje zaposlenih.

Ministarstvo nije popunilo ključne rukovodeće pozicije u skladu sa Zakonom o državnoj službi, dok poslove sekretara i pomoćnika ministra i dalje obavljaju službenici po ovlaštenju ministra, što revizori smatraju ozbiljnim rizikom za zakonito upravljanje institucijom.

Revizori su utvrdili da je Ministarstvo i tokom prošle godine ugovorima o djelu angažovalo 102 osobe za obavljanje poslova koji spadaju u redovne obaveze zaposlenih. Za te potrebe plaćeno je više od dva miliona KM. Ugovori o djelu su tako zloupotrijebljeni mimo njihove zakonske svrhe.

Posebno zabrinjava realizacija kapitalnih projekata, za koje je bilo planirano više od 22 miliona KM, a tokom godine je realizovano svega 9.000 KM.

Revizori upozoravaju da višegodišnji zastoji ugrožavaju projekte obnove i adaptacije diplomatsko-konzularnih objekata u Rimu, Njujorku, Beču, Madridu, Zagrebu i drugim gradovima.

Pojedina diplomatsko-konzularna predstavništva nisu redovno uplaćivala naplaćene konzularne takse u trezor BiH, a na kraju godine evidentirano je čak 472.538 KM spornih i neusaglašenih stanja na kontima prihoda.

Problemi su utvrđeni i u korištenju službenih vozila u diplomatsko-konzularnoj mreži, gdje su u putnim nalozima često nedostajali podaci o relacijama, kilometraži, broju putnika i potpisi vozača.

Zbog toga, revizori nisu mogli da potvrde da su vozila korištena isključivo u službene svrhe niti da su troškovi bili pod odgovarajućom kontrolom.

(Srna)