Vandalizam u Međugorju: Kip Gospe premazan crnom bojom, zapaljen oltar i ostavljena poruka

Pored spomenika u Međugorju pronađen je i transparent s imenima međugorskih vidjelica na kojem piše: "To su prevaranti, imam dokaze"

Izvor: Jabuka TV

U Međugorju su tokom noći s ponedjeljka na utorak zabilježeni incidenti u kojima su oštećeni vjerski simboli i objekti na nekoliko lokacija.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, policiji je prijavljeno oštećenje Gospinog kipa na Podbrdu, gdje je ispisan različit sadržaj, kao i požar na vanjskom dijelu oltara crkve svetog Jakova, objavio je Avaz.

Portparolka MUP-a HNK navela je da je Policijska stanica Čitluk prvu prijavu zaprimila oko 4:30 sati, kada je prijavljeno oštećenje kipa, dok je pola sata kasnije stigla i prijava o požaru kod crkve.

Na nedavno obnovljenom oltaru crkve svetog Jakova, prema pisanju lokalnih medija, nastala je materijalna šteta.

Pored spomenika u Međugorju pronađen je i transparent s imenima međugorskih vidjelica, uz poruku na poljskom jeziku u kojoj se navodi: "To su prevaranti, imam dokaze".

Policija je obavila uviđaj, a nadležni organi rade na rasvjetljavanju okolnosti ovih događaja.

Osim toga, prema nezvaničnim informacijama, na više mjesta u Međugorju zabilježeno je skrnavljenje vjerskih simbola, uključujući Gospin kip na Podbrdu te Plavi Križ.

(Mondo)