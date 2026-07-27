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Gas u FBiH poskupljuje za 14,42 odsto: Nova cijena 990,19 KM za hiljadu kubika

Gas u FBiH poskupljuje za 14,42 odsto: Nova cijena 990,19 KM za hiljadu kubika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Federalna Vlada danas je dala saglasnost za poskupljenje veleprodajne cijene prirodnog gasa za 14,42 odsto za distributivna preduzeća na području ovog entiteta, počev od 1. jula.

Gas u FBiH poskupljuje za 14,42 odsto Izvor: Envato

Nova cijena iznosi 990,19 KM za hiljadu kubnih metara bez uračunatog PDV-a.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade na zahtjev federalnog "Energoinvesta", a uslovljena je, kako su pojasnili, rastom nabavne cijene od dobavljača "Gasproma" za 14,42 odsto.

Nabavnu cijenu određuje dobavljač za svaki kvartal na osnovu unaprijed utvrđenih ugovornih parametara.

Poskupljenje gasa FBiH obrazloženo je i rastom cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima koje utiču na formiranje cijena energenata u Evropi, saopšteno je iz federalne Vlade.

Dosadašnja cijena iznosila je 865,40 KM za hiljadu metara kubnih.

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Tagovi

gas FBiH energenti poskupljenje

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