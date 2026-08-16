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Sudar zaustavio vozove: Kamion završio na pruzi, otkazane linije iz Sarajeva prema Zenici i Maglaju

Sudar zaustavio vozove: Kamion završio na pruzi, otkazane linije iz Sarajeva prema Zenici i Maglaju

Autor Dušan Volaš
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Svi putnički vozovi koji su danas trebali saobraćati iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju otkazani su nakon što je kamion, usljed saobraćajne nesreće, sletio na prugu u Semizovcu i izazvao veliku materijalnu štetu na željezničkoj infrastrukturi.

Saobraćajna nesreća blokirala prugu: Otkazani svi putnički vozovi iz Sarajeva Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Do ovog incidenta došlo je jutros kada su se sudarili putnički automobil i kamion Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad". Od siline udarca, kamion je završio na željezničkim šinama, zbog čega je došlo do potpune obustave saobraćaja na ovoj dionici.

U nesreći, na sreću, nije bilo povrijeđenih lica, ali je pričinjena značajna materijalna šteta, prenose sarajevski mediji.

Vozač automobila koji je učestvovao u sudaru je uhapšen kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti i uzroci koji su doveli do ovog incidenta.

Iz "Željeznica Federacije BiH" saopšteno je da su njihove nadležne ekipe već na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi se oštećenja što prije sanirala i pruga osposobila za ponovno uspostavljanje putničkog i teretnog saobraćaja.

Za to vrijeme, ostale željezničke linije koje nisu pogođene ovim incidentom, uključujući i onu za Ploče, danas saobraćaju prema redovnom redu vožnje.

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Tagovi

željeznica vozovi voz

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