Kako jednom voznom kartom obići gotovo cijelu Evropu? Putovanje kroz 33 zemlje dostupno i građanima Srbije

Interrail karta omogućava putnicima da istraže Evropu bez stresa, sa neograničenim putovanjima kroz 33 zemlje uz jednu propusnicu.

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Jedna karta, cijela Evropa, hiljade željezničkih linija i potpuna sloboda da mijenjate planove usput. Upravo tako izgleda Interrail - jedan od najpopularnijih načina za istraživanje Evrope, koji već decenijama privlači putnike željne avanture, ali i one koji žele da putuju ekonomičnije i bez stresa.

Za razliku od klasičnih putovanja avionom, gdje je svaka destinacija unaprijed isplanirana do detalja, Interrail nudi potpuno drugačiju filozofiju putovanja. Ovdje nije važan samo cilj, već i ono što se događa između dvije stanice.

Šta je zapravo Interrail?

Interrail je željeznička propusnica koja omogućava neograničeno ili višestruko putovanje vozovima kroz čak 33 evropske zemlje uz jednu kartu.

Umjesto kupovine pojedinačnih karata za svaku relaciju, putnik kupuje jednu propusnicu i bira kada i kojim vozovima će putovati, u skladu sa pravilima izabrane karte.

Interrail postoji još od 1972. godine, ali je posljednjih godina potpuno digitalizovan. Danas se karta koristi preko mobilne aplikacije, u kojoj se aktivira putovanje, planiraju rute i prikazuju karte kondukterima.

Jednostavnije nego ikada.

Kako funkcioniše Interrail karta?

Postoje dvije osnovne vrste propusnica.

Global Pass omogućava putovanje kroz gotovo cijelu evropsku željezničku mrežu.

One Country Pass namijenjen je onima koji žele detaljnije da istraže samo jednu državu, poput Italije, Španije, Francuske ili Njemačke.

Kod Global Pass-a postoji više opcija. Možete, na primjer, izabrati 7 dana u toku mjeseca, 10 ili 15 dana putovanja ili neograničeno putovanje tokom jednog, dva ili čak tri mjeseca. To znači da nije potrebno svakog dana biti u vozu. Mnogi putnici nekoliko dana istražuju jedan grad, a zatim nastavljaju dalje kada požele.

Da li građani BiH mogu da koriste Interrail?

Da. Građani BiH mogu kupiti Interrail Global Pass, baš kao i putnici iz država Evropske unije.

Jedino pravilo jeste da se najveći dio putovanja odvija van zemlje u kojoj putnik ima prebivalište, dok su za polazak i povratak predviđena posebna pravila, možete iskoristiti jedno putovanje ka inostranstvu i jedno kada se vraćate sa putovanja.

Zašto je putovanje vozom drugačije od putovanja avionom?

Avion vas vodi od aerodroma do aerodroma.

Voz vas vodi kroz samu Evropu. Dok putujete, pred očima se smjenjuju alpski vrhovi, vinogradi Francuske, jezera Austrije, obala Italije ili mala njemačka sela.

Nema dugih čekanja na aerodromima, ograničenja za tečnost u ručnom prtljagu niti višesatnih procedura. Na većini željezničkih stanica dovoljno je da dođete desetak minuta prije polaska voza.

Vidi opis Kako jednom voznom kartom obići gotovo cijelu Evropu? Putovanje kroz 33 zemlje dostupno i građanima Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Leonid Andronov/Shutterstock Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: rikuhell/Shutterstock Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Rene Hartmann/Shutterstock Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Allard One/Shutterstock Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Marcin Kadziolka/Shutterstock Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: kavalenkava/Shutterstock Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Leonid Andronov/Shutterstock Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Yasir Shahzad/Shutterstock Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: AaronChenPS2/Shutterstock Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: PHOTOGRAPHY IS ON/Shutterstock Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: PHOTOGRAPHY IS ON/Shutterstock Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Guitar photographer/Shutterstock Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Tupungato/Shutterstock Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: AaronChenPS2/Shutterstock Br. slika: 14 14 / 14

Zbog toga mnogi upravo željeznicu smatraju najopuštenijim načinom putovanja po Evropi.

Koliko unaprijed treba planirati?

Zavisi od stila putovanja. Ako želite maksimalnu fleksibilnost, dovoljno je rezervisati samo smještaj za prvih nekoliko dana i okvirno isplanirati pravac.

Ako putujete tokom ljeta i planirate korišćenje brzih ili noćnih vozova, rezervacije je ipak bolje napraviti nekoliko nedjelja unaprijed, jer se mjesta često rasprodaju.

Najpovoljnije karte namijenjene su mladima do 27 godina, dok postoje popusti i za seniore starije od 60 godina. Porodice imaju dodatnu pogodnost jer djeca mogu putovati besplatno uz odrasle, u skladu sa pravilima programa.

Iako početna cijena može djelovati veća od jedne avionske karte, kada se saberu međunarodne željezničke karte između više država, Interrail vrlo često predstavlja isplativije rješenje. Posebno za putnike koji planiraju obilazak više zemalja.

Male tajne koje iskusni Interrail putnici dobro znaju

Najljepša putovanja često nastaju onda kada se odstupi od plana.

Mnogi će reći da su najbolja mjesta otkrili slučajno - grad u kojem su planirali da provedu samo nekoliko sati pretvorio se u omiljenu destinaciju, a voz u koji su ušli bez velikih očekivanja odveo ih je do prizora koje neće zaboraviti.

Interrail upravo zato pruža osjećaj slobode koji je danas sve rjeđi. Možete promijeniti plan u posljednjem trenutku, izaći na stanici koja vam djeluje zanimljivo ili produžiti boravak tamo gdje se osjećate prijatno. Ne postoji mnogo načina putovanja koji to omogućavaju.

Nekoliko korisnih savjeta prije polaska

Prije putovanja obavezno instalirajte Rail Planner aplikaciju, jer omogućava pregled redova vožnje čak i bez internet veze. Provjerite da li su za planirane vozove potrebne rezervacije.

Birajte jutarnje ili dnevne polaske kada prolazite kroz planinske predijele poput Švajcarske, Austrije ili Norveške - upravo tada pejzaži pružaju najljepše prizore.

Ne planirajte svaki sat putovanja. Upravo su spontanost i mogućnost promjene planova ono po čemu se Interrail razlikuje od svih drugih oblika putovanja.

Evropa koja se ne upoznaje sa aerodroma

Interrail nije samo način da stignete od tačke A do tačke B.

To je prilika da upoznate Evropu onakvu kakva zaista jeste - kroz njene željezničke stanice, male gradove, različite jezike, razgovore sa saputnicima i pejzaže koji se mijenjaju iza prozora voza.

Za neke će to biti prvo veliko samostalno putovanje.

Za druge način da obiđu više zemalja bez komplikovanog planiranja.

Ali gotovo svi koji jednom krenu na Interrail vraćaju se sa istim utiskom - da Evropu više ne gledaju kao skup država na mapi, već kao kontinent koji su zaista doživjeli.

(Kulturizam/MONDO)