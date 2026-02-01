logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz Beograda do Budimpešte krajem marta za tri sata i 15 minuta: Poznato i koliko će koštati vozna karta

Iz Beograda do Budimpešte krajem marta za tri sata i 15 minuta: Poznato i koliko će koštati vozna karta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Početak rada brze pruge Beograd-Budimpešta očekuje se u martu, a cijena vozne karte biće 32 evra.

Krajem marta vozom iz Beograda do Budimpešte Izvor: Mondo/Marko Čavić

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da će teretni saobraćaj na pruzi Beograd - Budimpešta krenuti krajem februara, dok je planirano da se putnički saobraćaj pusti do kraja marta. Sofronijevićeva je rekla da se prije 10 dana u Budimpešti sastala sa delegacijom Mađarske sa kojom je razgovarala o obavezama srpske strane prije puštanja pruge u rad i dodala da je sve dogovoreno.

"Prilika na sastanku je bila da se dogovorimo koje su obaveze srpske strane. Sve je dogovoreno i srpska strana će apsolutno sve ispuniti", navela je ona.

Ona je istakla je da se trenutno čeka mađarska strana da pusti i testira svoje sisteme. Sofronijevićeva je navela da su naredni koraci spajanje sistema Srbije i Mađarske i obuka mašinovođa i osoblja. Kako je naglasila ministarka već sada se u pograničnim dijelovima radi na spajanju sistema sa srpske i mađarske strane pruge.

"Ostaje nam još da Mađari sertifikuju naš "Soko" u Mađarskoj, potom ide obuka mašinovođa i osoblja. Ja se nadam, a vjerujem da će mađarske kolege ispuniti to što su rekli da mi već u martu možemo za 32 evra od Beograda do Budimpešte u dinarskoj protivvrijednosti i za tri sata i 15 minuta da budemo u Budimpešti", navela je ministarka.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beograd Budimpešta voz putovanja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA