Iz Beograda do Budimpešte krajem marta za tri sata i 15 minuta: Poznato i koliko će koštati vozna karta

Početak rada brze pruge Beograd-Budimpešta očekuje se u martu, a cijena vozne karte biće 32 evra.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da će teretni saobraćaj na pruzi Beograd - Budimpešta krenuti krajem februara, dok je planirano da se putnički saobraćaj pusti do kraja marta. Sofronijevićeva je rekla da se prije 10 dana u Budimpešti sastala sa delegacijom Mađarske sa kojom je razgovarala o obavezama srpske strane prije puštanja pruge u rad i dodala da je sve dogovoreno.

"Prilika na sastanku je bila da se dogovorimo koje su obaveze srpske strane. Sve je dogovoreno i srpska strana će apsolutno sve ispuniti", navela je ona.

Ona je istakla je da se trenutno čeka mađarska strana da pusti i testira svoje sisteme. Sofronijevićeva je navela da su naredni koraci spajanje sistema Srbije i Mađarske i obuka mašinovođa i osoblja. Kako je naglasila ministarka već sada se u pograničnim dijelovima radi na spajanju sistema sa srpske i mađarske strane pruge.

"Ostaje nam još da Mađari sertifikuju naš "Soko" u Mađarskoj, potom ide obuka mašinovođa i osoblja. Ja se nadam, a vjerujem da će mađarske kolege ispuniti to što su rekli da mi već u martu možemo za 32 evra od Beograda do Budimpešte u dinarskoj protivvrijednosti i za tri sata i 15 minuta da budemo u Budimpešti", navela je ministarka.

