Infarkt se ne javlja isto kod žena i muškaraca: Ovo su simptomi koji se često miješaju ili zanemaruju

Od bola u grudima do mučnine, umora i bolova u leđima - znaci srčanih bolesti mogu da se razlikuju u zavisnosti od pola i često prolaze neprimijećeni.

Kardiovaskularne bolesti, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, uzrokuju oko 32 odsto smrtnih slučajeva u svijetu i mogu da se manifestuju različitim simptomima kod muškaraca i žena. Istraživači su analizirali nekoliko studija koje opisuju simptome ovih stanja - infarkt srca, srčanu insuficijenciju, poremećaje srčanog ritma i bolesti vena i arterija.

Identifikovali su najčešće simptome za svako stanje, ali naglašavaju da oni mogu da variraju u zavisnosti od pola i vremena. Studija je objavljena u časopisu Circulation.

Kardiovaskularne bolesti i simptomi infarkta

Infarkt se karakteriše naglim prekidom dotoka krvi u srce. Najčešći simptom je bol u grudima, koji se može širiti u vilicu, ramena, ruke ili gornji dio leđa.

Drugi česti simptomi uključuju:

otežano disanje,

pojačano znojenje,

neobičan umor,

mučninu i

vrtoglavicu.

Studije pokazuju da žene češće osjećaju mučninu i bol u ramenima ili gornjem dijelu leđa i da često imaju više simptoma nego muškarci.

Žene obično doživljavaju infarkt prosječno oko sedam godina kasnije nego muškarci. Kod mladih koji doživljavaju infarkt, češće su u pitanju muškarci koji puše i imaju porodičnu istoriju kardiovaskularnih bolesti.

Simptomi srčane insuficijencije

Srčana insuficijencija je hronično stanje u kojem srce postepeno gubi sposobnost da pumpa krv kroz tijelo.

Otežano disanje (dispneja) je glavni znak i jedan od najčešćih razloga za hospitalizaciju. Međutim, dispneja može biti povezana i sa drugim bolestima, poput hronične opstruktivne bolesti pluća.

Kod starijih osoba ovaj simptom se često slabije primjećuje nego kod mlađih. Umor je takođe čest i često navodi pacijente da izbjegavaju fizičku aktivnost.

Ovi simptomi mogu da dovedu do gubitka mišićne i masne mase, što može da ukaže na napredovanje bolesti. Žene češće prijavljuju i simptome poput:

mučnine,

ubrzanog srčanog ritma,

bola ispod rebara,

nervoze,

zadržavanja tečnosti i

pojačanog znojenja.

Kardiovaskularne bolesti i simptomi moždanog udara

Moždani udar nastaje kada se dotok krvi u mozak prekine ili smanji. Brzo prepoznavanje simptoma i pravovremena reakcija su ključni za tretman.

Simptomi uključuju:

slabost ili utrnulost,

poteškoće u govoru,

vrtoglavicu,

gubitak koordinacije ili ravnoteže i

promjene u vidu.

Neki simptomi mogu da se nastave i nakon udara, ali mogu da se poboljšaju rehabilitacijom. Istraživači su primijetili da žene češće od muškaraca osjećaju glavobolju.

Simptomi poremećaja srčanog ritma

Poremećaji srčanog ritma podrazumijevaju nepravilne otkucaje srca (aritmije).

Najčešći simptomi su:

umor,

otežano disanje i

vrtoglavica.

Rjeđe se javljaju bol u grudima, osjećaj gubitka svijesti, nagli pad krvnog pritiska i anksioznost. Stres može da da pogorša intenzitet simptoma.

Žene i mladi češće doživljavaju tahikardiju, dok se kod starijih aritmije često javljaju bez tipičnih simptoma.

Simptomi bolesti vena i arterija

Bolest perifernih arterija zahvata arterije donjih ekstremiteta i smanjuje dotok krvi u noge.

Simptomi uključuju:

bol u nogama,

umor,

grčeve i

sindrom nemirnih nogu.

Kod žena ovo stanje često je bez očiglednih simptoma. Istraživači napominju da dijagnoza kod žena može biti otežana zbog drugih bolesti, poput osteoartritisa i pogrešnog uvjerenja da su ove bolesti češće kod muškaraca.

Kardiovaskularne bolesti i polne razlike u simptomima

Na pitanje zašto muškarci i žene mogu da imaju različite simptome kardiovaskularnih bolesti, dr Korin Jergens, profesorka na Boston koledžu i jedna od autorki studije, objašnjava da je srce žena obično manje od muškog, što može da utiče na način pojave simptoma.

Ona dodaje da postoje i razlike u etiologiji i tipu srčane insuficijencije, jer žene češće imaju insuficijenciju sa očuvanom frakcijom izbacivanja, što može da objasni polne razlike u simptomima.

Simptomi se često javljaju u grupama

Dr Jergens naglašava da se simptomi često javljaju u grupama i da je važno prijaviti sve simptome, čak i one koji djeluju nevažni.

Kao primjer navodi umor, koji se često ne smatra simptomom, iako može biti važan znak srčanih bolesti.

