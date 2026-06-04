Istina koju mnogi ne znaju: Da li je zdravo jesti meso svaki dan?

Ako često konzumirate meso, pratite ove preporuke i saznajte da li činite dobro za svoje zdravlje.

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Za većinu, meso je neizostavan dio jelovnika. Mnogi od nas ga jedu ne samo svakodnevno, već uz gotovo svaki obrok. A da li je meso zaista dovoljno zdravo da bi se konzumiralo toliko učestalo?

"Svakako može biti", kaže Natali Rico za Today, dijetetičarka i napominje da različite vrste mesa sadrže različite hranljive materije.

Međutim, ako želite da jedete meso svakog dana, važno je da donosite pametne odluke o vrsti mesa koju birate, načinu pripreme i ostalim namirnicama koje jedete uz njega, ističe ona.

Da li je zdravo jesti meso svaki dan?

Može biti potpuno zdravo jesti meso svakodnevno. Generalno, u većini vrsta mesa možete da očekujete proteine, gvožđe i vitamin B12. Ipak, meso je široka kategorija namirnica sa iznenađujuće mnogo varijacija.

Posnija mesa, poput piletine, ćuretine i određenih komada svinjetine, spadaju u zdravije opcije. Ona su bogata proteinima, a imaju malo zasićenih masti, naročito pileća ili ćureća prsa i svinjski file.

Masnija mesa, uključujući određene dijelove svinjetine i govedine, smatraju se manje zdravim zbog sadržaja zasićenih masti. Ovaj tip masti se povezuje sa povišenim LDL holesterolom, što dugoročno može da našteti zdravlju vašeg srca.

Odrasle osobe bi trebalo da teže tome da ne unose više od 6 odsto dnevnih kalorija iz zasićenih masti, navodi Američko udruženje za srce. Za nekoga ko unosi 2.000 kalorija dnevno, to je limit od 13 grama zasićenih masti dnevno, što se veoma brzo nakupi ako jedete mnogo masnog mesa. Ako unosite manje od 2.000 kalorija, to znači da bi trebalo još više da ograničite unos zasićenih masti.

Riba je još jedan izvor zdravih životinjskih proteina. Masna riba, poput lososa i tunjevine, sadrži određenu količinu zasićenih masti, ali takođe pruža jedinstvene masne kiseline koje su povezane sa zdravljem mozga i srca. Losos je takođe redak nutritivni izvor vitamina D, dok tunjevina obezbeđuje vitamin B3, selen i nijacin.

Kada je riječ o mesnim prerađevinama, dijetetičari generalno preporučuju izbjegavanje ovih proizvoda ili njihovu veoma rijetku konzumaciju. To uključuje suhomesnate proizvode. Oni mogu da budu bogati proteinima, ali ultra-prerađena hrana obično sadrži i mnogo natrijuma i povezuje se sa zdravstvenim rizicima, naročito sa rakom debelog crijeva.

Savjeti ako želite da jedete meso svakodnevno

Evo savjeta Natali Rico za konzumaciju mesa na najzdraviji mogući način:

1. Birajte posne komade

"Ako često jedete meso, držite se posnih komada, poput živinskog mesa i ribe", kaže ona i dodaje da oni pružaju proteine koji zasite, kao i vitamine i minerale, ali imaju manje zasićenih masti.

2. Ograničite crveno meso na jednom nedjeljno

Samo jedna porcija crvenog mesa nedjeljno je lična preporuka Rico.

"Ne postoji zvanična preporuka o tome koliko crvenog mesa treba jesti, ali uvijek kažem da ga svedete na minimum jer sadrži mnogo zasićenih masti".

3. Obratite pažnju na način pripreme

Naravno, i priprema je bitna. Metode kuvanja koje koriste manje dodatih masti i oslanjaju se na zdravija ulja (poput maslinovog ili ulja avokada) generalno su bolje za vas. Pored toga, priprema mesa na nižim temperaturama takođe može biti zdravija.

Roštiljanje može da dovede do stvaranja kancerogena u zagorjelim dijelovima hrane. To znači da su metode poput dinstanja, kuvanja ili pečenja u rerni bolje od prženja ili pečenja na roštilju.

4. Prioritet dajte biljnim prilozima

Takođe je važno da razmislite o tome šta još jedete uz meso, kaže Rico. Dijetetičari preporučuju da tanjir prvo formirate oko biljnih namirnica, uključujući povrće, voće, mahunarke i integralne žitarice.

Ako vas zanima kako da smanjite unos mesa, što može da ima prednosti za vaše zdravlje i planetu, možete da počnete tako što ćete birati manje porcije mesa i dopunjavati ih biljnim proteinima. Ove namirnice pružaju proteine uz druge važne nutrijente, poput vlakana. Možete da pokušate i sa uvođenjem dana bez mesa nekoliko puta nedjeljno.

(MONDO)