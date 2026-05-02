Objavljena lista najboljeg suvog mesa na svijetu: BiH na prvom mjestu

Objavljena lista najboljeg suvog mesa na svijetu: BiH na prvom mjestu

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

Prema najnovijoj rang-listi pod nazivom "10 Best Cured Beef", suvo meso iz Bosne i Hercegovine zauzima prvo mjesto, a u pitanju je specijalitet koji se pravi soljenjem, sušenjem i dimljenjem govedine na hrastovoj vatri.

Bosna na prvom mjestu 10 Best Cured Beef Izvor: Shutterstock

Poznati gastronomski portal "Taste Atlas" često objavljuje liste najpoznatijih ili najboljih jela širom svijeta, a sada je na red došlo i suvo goveđe meso.

Zanimljivo je da je najbolje ocjene dobilo tradicionalno suvo goveđe meso iz BiH.

Prema najnovijoj rang-listi pod nazivom "10 Best Cured Beef", suvo meso iz Bosne i Hercegovine zauzima prvo mjesto, a u pitanju je specijalitet koji se pravi soljenjem, sušenjem i dimljenjem govedine na hrastovoj vatri.

"Meso ne smije da bude previše suvo, a potreban je poseban skup vještina i znanja da bi se specijalitet pravilno pripremio. Pošto je za pripremu suvog mesa potrebna posebna stručnost, metode se obično prenose sa generacije na generaciju", navodi se na poznatom portalu.

Kako se dalje navodi, meso se tradicionalno začinjava bijelim lukom ili biberom.

Specijalitet iz Bosne i Hercegovine dobio je ocjenu 4.4, čime je ostavio iza sebe neke od najpoznatijih svjetskih delikatesa, poput španske sesine de Leon (Cecina de León) i bugarske pastarme.

Na 8. mjestu se nalazi zlatiborska pršuta, a na 10. užička.

Visočka pečenica iz Bosne i Hercegovine je zauzela devetu poziciju.

Iz "Taste Atlasa" navode da se rangiranje zasniva na ocjenama korisnika i stručnjaka, uz posebne mehanizme koji filtriraju nerealne ili pristrasne glasove.

Cilj ovih lista, kako ističu, nije konačna presuda o kvalitetu hrane, nego promocija lokalnih specijaliteta i gastronomskih tradicija.

(EUpravo zato/Taste Atlas)

Možda će vas zanimati

