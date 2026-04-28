Najbolje i najgore sa roštilja: Rang lista mesa otkriva šta da bacite na žar, a bolje je od kobasica i slanine

Prvi izbor za roštilj najčešće je meso, ali koje je najbolje? Dijetetičarka Aleksandra Kurenj objašnjava ne samo kako da izaberete meso za roštilj, već i šta još možete da pripremate na roštilju.

Sezona roštilja počinje, a Prvi maj je savršena prilika za druženje sa prijateljima. Naravno, kada razmišljamo o roštilju, uvijek se pitamo šta bismo željeli da jedemo. Vrlo često je meso na prvom mjestu.

"Danas imamo zaista ogroman izbor kada je riječ o jelima za roštilj, kako gotovim, tako i onima koje možemo sami da pripremimo. Kada biramo proizvode za roštilj, najčešće prvo pomislimo na meso i tada se suočavamo s izborom da li da uzmemo prerađeno meso poput kobasica ili slanine ili neprerađeno, kao što su pileća prsa ili svinjski vrat", kaže Aleksandra Kurenj za Medonet, dijetetičarka.

Najzdravije meso za roštilj

"Ako želimo da roštilj bude što zdraviji, treba da imamo na umu da je neprerađeno meso uvijek bolji izbor od prerađenog. Dakle, svinjski vrat ili pileća prsa su bolji izbor od kobasica ili slanine. Zašto? Zato što se tokom prerade u meso dodaju različiti sastojci, ne samo natrijum-nitrit, već i velike količine soli. To, nažalost, nepovoljno utiče na organizam, posebno na digestivni sistem", objašnjava dijetetičarka.

Da li je piletina bolja od govedine?

"Kada je riječ o neprerađenom mesu, važno je napomenuti da je bolji izbor od govedine i svinjetine - živinsko meso, naročito ako često roštiljate. Crveno meso (govedina, svinjetina, jagnjetina), ako se konzumira u većim količinama, može da poveća rizik od raka debelog crijeva, između ostalog zbog visokog sadržaja hem gvožđa", upozorava Aleksandra Kurenj.

Rang lista mesa - od najzdravijeg do najmanje zdravog

"Ukratko, gledajući zdravstveni aspekt, meso za roštilj možemo da poređamo ovako, od najzdravijeg do najmanje zdravog: živinsko meso - crveno meso (govedina, svinjetina) - kobasice i slanina bez natrijum-nitrita - kobasice i slanina sa natrijum-nitritom.

"Ukratko, gledajući zdravstveni aspekt, meso za roštilj možemo da poređamo ovako, od najzdravijeg do najmanje zdravog: živinsko meso - crveno meso (govedina, svinjetina) - kobasice i slanina bez natrijum-nitrita - kobasice i slanina sa natrijum-nitritom. Naravno, nema potrebe za panikom. Ako roštiljate jednom mjesečno, slobodno možete sebi da priuštite kvalitetnu kobasicu ili slaninu. Međutim, ako to radite često, važno je da obratite pažnju na zdravstveni kvalitet mesa koje birate", naglašava dijetetičarka.

Ne morate da pečete samo meso

Iako je meso najčešći izbor za roštilj, dijetetičarka ukazuje i na druge proizvode koji su zdraviji, posebno u odnosu na prerađene kobasice i slaninu. To je dobra vijest i za vegane i vegetarijance.

"Treba imati na umu da se na roštilju može pripremiti mnogo više od mesa. Odličan izbor su riba, ali i sirevi, veganske zamjene za meso, kao i povrće, čak i voće. Povrće i voće nisu samo odlična dopuna roštilju, već i izvor vlakana, zahvaljujući kojima se duže osjećamo siti. Od povrća se najbolje na roštilju pokazuju tikvice, paprika, patlidžan i pečurke (iako nisu povrće, imaju sličnu ulogu), dok su od voća sjajne opcije lubenica, ananas i breskva. Probajte", savjetuje dijetetičarka.

