Dizajnerka otkriva najveće greške u uređenju spavaće sobe: Nije dovoljno samo imati krevet i ormar

Spavaća soba ima veliki uticaj na kvalitet odmora i svakodnevno raspoloženje. Dizajnerka enterijera otkriva koje greške treba izbjegavati i na šta obratiti pažnju prilikom uređenja.

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Spavaća soba ne bi trebalo da bude posljednja prostorija o kojoj se razmišlja tokom uređenja doma.

Pravilan raspored kreveta, dobro osvjetljenje i organizovan prostor ključni su za udobnost.

Topli materijali, kvalitetan tekstil i odgovarajući tepih mogu značajno promijeniti atmosferu prostorije.

Mnogi vlasnici stanova i kuća najveću pažnju tokom uređenja doma posvećuju dnevnoj sobi i kuhinji, dok spavaća soba često ostaje za sam kraj. Upravo tu, prema riječima stručnjaka, nastaje jedna od najčešćih grešaka.

Iako se često smatra da je riječ o prostoriji u kojoj su dovoljni krevet i ormar, spavaća soba ima mnogo veći uticaj na svakodnevni život nego što se na prvi pogled čini. To je prostor u kojem započinjemo i završavamo dan, pa njen izgled i funkcionalnost mogu uticati na kvalitet odmora, raspoloženje i osjećaj opuštenosti.

Dizajnerka enterijera Marina Đurđević ističe da spavaću sobu treba pažljivo planirati od samog početka, čak i kada je riječ o manjim prostorima.

Krevet je centar sobe, ali nije jedino što je važno

Prilikom uređenja posebnu pažnju treba posvetiti položaju kreveta. Poželjno je da postoje prolazi sa obje strane, kao i prostor za odlaganje stvari, bilo kroz noćne ormariće, police ili zidne lampe.

U manjim sobama preporučuju se jednostavniji modeli kreveta sa nogarima, koji prostor čine vizuelno prozračnijim. Stručnjaci upozoravaju da je jedna od najčešćih grešaka pretrpavanje sobe komodama i dodatnim komadima namještaja.

Rasvjeta stvara atmosferu

Umjesto jednog centralnog izvora svjetlosti, preporučuje se kombinacija više rasvjetnih tijela koja zajedno stvaraju prijatniji ambijent.

Lampe pored kreveta, zidna rasvjeta ili diskretno indirektno osvjetljenje mogu značajno doprinijeti osjećaju mira. Posebno se preporučuje topla svjetlost, dok bi hladne bijele tonove trebalo izbjegavati u prostorijama namijenjenim odmoru.

Spavaća soba

Izvor: Deek/Shutterstock

Red doprinosi osjećaju smirenosti

Iako otvorene police i sistemi za odlaganje mogu izgledati atraktivno, u svakodnevnoj upotrebi često stvaraju utisak nereda. Zatvoreni plakari, naročito oni koji se protežu do plafona, ostavljaju uredniji i skladniji utisak.

Dobar raspored polica i fioka može dugoročno olakšati organizaciju i učiniti prostor funkcionalnijim.

Prirodni materijali za više udobnosti

Za ugodnu atmosferu nije potrebno veliko ulaganje, već pažljiv odabir materijala. Drvo, prirodne tkanine i neutralne boje stvaraju osjećaj topline i smirenosti.

Kvalitetna posteljina, lagane zavjese od poda do plafona i udobno uzglavlje često su dovoljni da prostor dobije karakter bez gomilanja dekorativnih detalja.

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Vidi opis Dizajnerka otkriva najveće greške u uređenju spavaće sobe: Nije dovoljno samo imati krevet i ormar Rimske zavese Rimske zavese Rimske zavese Rimske zavese Rimske zavese Rimske zavese Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kwangmoozaa/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Dod Pavlo/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dod Pavlo/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Alhim/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Alhim/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: gillismitch/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tepih kao važan detalj

Jedan od elemenata koji se često zanemaruje jeste tepih. Osim estetske uloge, on doprinosi osjećaju topline i komfora.

Stručnjaci savjetuju da tepih bude dovoljno velik da se prostire sa obje strane bračnog kreveta. Na taj način prvi jutarnji koraci neće biti na hladnom podu, a prostor će djelovati skladnije i zaokruženije.

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Vidi opis Dizajnerka otkriva najveće greške u uređenju spavaće sobe: Nije dovoljno samo imati krevet i ormar Tepih od prirodnih vlakana Tepih od prirodnih vlakana Tepih od prirodnih vlakana Tepih od prirodnih vlakana Tepih od biljnih vlakana Tepih od biljnih vlakana Tepih od biljnih vlakana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LR_Gallery/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Design gallery01/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Sunology/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sunology/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Marcelo Trad/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ubonwanu/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Guiyuan Chen/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Tri promjene koje mogu napraviti najveću razliku

Prema riječima dizajnerke, oni koji žele osvježiti izgled spavaće sobe bez velikih troškova trebalo bi da se fokusiraju na tri ključna elementa – rasvjetu, tekstil i raspored namještaja.

Toplo osvjetljenje, kvalitetna posteljina, prozračne zavjese, odgovarajući tepih i dobro pozicioniran krevet često su sasvim dovoljni da spavaća soba postane prostor u kojem se zaista odmaramo i obnavljamo energiju.

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