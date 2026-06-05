logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mali stan od 33 kvadrata: Ogledalo u kuhinji, pametna rješenja i šarm Pariza

Mali stan od 33 kvadrata: Ogledalo u kuhinji, pametna rješenja i šarm Pariza

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Zavirite u mali stan od 33 kvadrata koji je sa malo ulaganja dobio šmek luksuznog apartmana u Parizu! Trik u kuhinji duplira prostor...

Stan od 33 kvadrata oduševio enterijerom: Umjesto pločica postavili ogledalo i dobili efekat luksuza Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV

Mali stanovi često predstavljaju izazov za uređenje jer je važno iskoristiti svaki centimetar prostora. Međutim, ovaj dvosoban stan od svega 33 kvadrata pokazuje da dobra ideja može zamijeniti skupe građevinske radove i potpuno promijeniti utisak o prostoru.

Vlasnica je željela dom koji neće ličiti na tipičan stan preuzet od investitora, već prostor sa karakterom, toplinom i dozom pariškog šarma.

Stan se sastoji od hodnika, kuhinje povezane sa dnevnim boravkom, spavaće sobe i kupatila. Iako raspolaže skromnom kvadraturom, svaki dio prostora pažljivo je osmišljen kako bi djelovao funkcionalnije, elegantnije i veće.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda mali stan od 33 kvadrata!

Posebno zanimljivo rješenje primijenjeno je u kuhinji i dnevnom boravku koji zajedno zauzimaju 16 kvadratnih metara. Umjesto da dominira prostorom, kuhinja je dizajnirana tako da se gotovo stapa sa ostatkom enterijera.

Najviše pažnje privukao je zid iznad radne površine. Umjesto keramike ili klasičnih pločica, postavljeno je starinsko ogledalo sa srebrnom patinom. Ovo rješenje reflektuje svjetlost, vizuelno povećava prostor i stvara utisak luksuza, a njegova izrada i montaža koštali su oko 450 evra.

Dodatni detalj koji doprinosi funkcionalnosti jeste okrugli trpezarijski sto. Iako djeluje kompaktno, za njim može sjediti čak šest osoba, što ga čini idealnim za manja porodična okupljanja i druženja.

Stana od 33 kvadrata
Izvor: youtube

Antikni detalji i praktična rješenja za odlaganje

Dnevni boravak krasi ručno rađena hrastova komoda izrađena po mjeri, koja je ujedno bila i prvi komad namještaja odabran za stan. Enterijer dodatno oplemenjuju antikni detalji, među kojima se ističe italijanski luster sa početka 20. vijeka, kao i dekorativna ogledala koja prostoru daju dodatnu dubinu.

Hodnik od svega tri kvadratna metra opremljen je ugradnim plakarom, čime je obezbijeđen dovoljan prostor za odlaganje stvari. Veliko ogledalo postavljeno na ulazna vrata dodatno doprinosi osjećaju prostranosti i osvijetljenosti.

Spavaća soba od deset kvadratnih metara uređena je u nježnim zelenkastim tonovima. U njoj se nalazi krevet širine 160 centimetara sa podiznim mehanizmom koji pruža dodatni prostor za skladištenje.

Zbog nedostatka instalacija za dekorativnu rasvjetu korištene su moderne bežične zidne lampe na punjive baterije, koje mogu raditi sedmicama bez potrebe za dopunjavanjem.

Kupatilo površine četiri kvadratna metra uglavnom je zadržalo prvobitni izgled, ali ni tu nisu izostala praktična rješenja. Zbog dva mačka koja žive u stanu ugrađena je veš-mašina sa gornjim punjenjem kako bi pored nje ostalo dovoljno mjesta za njihov toalet.

Uprkos maloj kvadraturi, stan djeluje prostrano, elegantno i veoma funkcionalno, potvrđujući da pažljivo planiranje često vrijedi više od dodatnih kvadrata.

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma savjeti stan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA