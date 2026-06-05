Zavirite u mali stan od 33 kvadrata koji je sa malo ulaganja dobio šmek luksuznog apartmana u Parizu! Trik u kuhinji duplira prostor...

Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV

Mali stanovi često predstavljaju izazov za uređenje jer je važno iskoristiti svaki centimetar prostora. Međutim, ovaj dvosoban stan od svega 33 kvadrata pokazuje da dobra ideja može zamijeniti skupe građevinske radove i potpuno promijeniti utisak o prostoru.

Vlasnica je željela dom koji neće ličiti na tipičan stan preuzet od investitora, već prostor sa karakterom, toplinom i dozom pariškog šarma.

Stan se sastoji od hodnika, kuhinje povezane sa dnevnim boravkom, spavaće sobe i kupatila. Iako raspolaže skromnom kvadraturom, svaki dio prostora pažljivo je osmišljen kako bi djelovao funkcionalnije, elegantnije i veće.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda mali stan od 33 kvadrata!

Vidi opis Mali stan od 33 kvadrata: Ogledalo u kuhinji, pametna rješenja i šarm Pariza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 13 13 / 13

Posebno zanimljivo rješenje primijenjeno je u kuhinji i dnevnom boravku koji zajedno zauzimaju 16 kvadratnih metara. Umjesto da dominira prostorom, kuhinja je dizajnirana tako da se gotovo stapa sa ostatkom enterijera.

Najviše pažnje privukao je zid iznad radne površine. Umjesto keramike ili klasičnih pločica, postavljeno je starinsko ogledalo sa srebrnom patinom. Ovo rješenje reflektuje svjetlost, vizuelno povećava prostor i stvara utisak luksuza, a njegova izrada i montaža koštali su oko 450 evra.

Dodatni detalj koji doprinosi funkcionalnosti jeste okrugli trpezarijski sto. Iako djeluje kompaktno, za njim može sjediti čak šest osoba, što ga čini idealnim za manja porodična okupljanja i druženja.

Stana od 33 kvadrata Izvor: youtube

Antikni detalji i praktična rješenja za odlaganje

Dnevni boravak krasi ručno rađena hrastova komoda izrađena po mjeri, koja je ujedno bila i prvi komad namještaja odabran za stan. Enterijer dodatno oplemenjuju antikni detalji, među kojima se ističe italijanski luster sa početka 20. vijeka, kao i dekorativna ogledala koja prostoru daju dodatnu dubinu.

Hodnik od svega tri kvadratna metra opremljen je ugradnim plakarom, čime je obezbijeđen dovoljan prostor za odlaganje stvari. Veliko ogledalo postavljeno na ulazna vrata dodatno doprinosi osjećaju prostranosti i osvijetljenosti.

Spavaća soba od deset kvadratnih metara uređena je u nježnim zelenkastim tonovima. U njoj se nalazi krevet širine 160 centimetara sa podiznim mehanizmom koji pruža dodatni prostor za skladištenje.

Zbog nedostatka instalacija za dekorativnu rasvjetu korištene su moderne bežične zidne lampe na punjive baterije, koje mogu raditi sedmicama bez potrebe za dopunjavanjem.

Kupatilo površine četiri kvadratna metra uglavnom je zadržalo prvobitni izgled, ali ni tu nisu izostala praktična rješenja. Zbog dva mačka koja žive u stanu ugrađena je veš-mašina sa gornjim punjenjem kako bi pored nje ostalo dovoljno mjesta za njihov toalet.

Uprkos maloj kvadraturi, stan djeluje prostrano, elegantno i veoma funkcionalno, potvrđujući da pažljivo planiranje često vrijedi više od dodatnih kvadrata.