Carska pita sa tikvicama i slaninicom: Odličan način da iskoristite velike i prezrele komade povrća

Napravite ovu mekanu i sočnu carsku pitu sa dodatkom slaninice.

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Velike tikvice koje su malo prezrele često se ostave po strani jer imaju više sjemena i čvršću koru, ali upravo one mogu biti odlična osnova za ukusnu carsku pitu.

Kada se narendaju i spoje sa jajima, sirom, slaninicom i mirisnim začinima, pretvaraju se u sočno jelo koje može da se posluži za doručak, večeru ili kao posluženje za goste. Najukusnija je dok je topla, ali je praktična i kada se ohladi jer se lijepo siječe i odlična je za ponijeti.

Sastojci:

500 g tikvica

100–150 g rendanog tvrdog sira

150 g slanine

4 jaja

1 veća glavica crnog luka

2-3 čena bijelog luka, po želji

1 šolja brašna

1 šolja ulja

pola šolje jogurta

1 kesica praška za pecivo

so i biber po ukusu

sjeckani peršun ili vlašac

mast ili ulje za podmazivanje pleha

Tikvice operite, oljuštite, izvadite sjemenke, pa ih narendajte. Ostavite ih nekoliko minuta i dobro ocijedite višak vode kako pita ne bi bila gnjecava.

Bonus savjet: Umjesto slanine možete koristiti šunku, pečenicu ili dimljeni sir.

Crni luk sitno isjeckajte, bijeli luk usitnite, a slaninu narežite na kockice. Sir izrendajte, a začinsko bilje sitno isjeckajte.

U većoj posudi sjedinite tikvice, jaja, jogurt, luk, bijeli luk, slaninu, sir i začine. Dodajte ulje, a zatim brašno pomiješano sa praškom za pecivo. Sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine.

Pleh podmažite i pospite brašnom, pa ravnomjerno rasporedite pripremljenu smjesu.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju, a sredina se ne stegne.

(Stvar ukusa/Mondo)