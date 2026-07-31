Carska pita sa tikvicama i slaninicom: Odličan način da iskoristite velike i prezrele komade povrća

Napravite ovu mekanu i sočnu carsku pitu sa dodatkom slaninice.
Velike tikvice koje su malo prezrele često se ostave po strani jer imaju više sjemena i čvršću koru, ali upravo one mogu biti odlična osnova za ukusnu carsku pitu.
Kada se narendaju i spoje sa jajima, sirom, slaninicom i mirisnim začinima, pretvaraju se u sočno jelo koje može da se posluži za doručak, večeru ili kao posluženje za goste. Najukusnija je dok je topla, ali je praktična i kada se ohladi jer se lijepo siječe i odlična je za ponijeti.
Sastojci:
500 g tikvica
100–150 g rendanog tvrdog sira
150 g slanine
4 jaja
1 veća glavica crnog luka
2-3 čena bijelog luka, po želji
1 šolja brašna
1 šolja ulja
pola šolje jogurta
1 kesica praška za pecivo
so i biber po ukusu
sjeckani peršun ili vlašac
mast ili ulje za podmazivanje pleha
Priprema:
Tikvice operite, oljuštite, izvadite sjemenke, pa ih narendajte. Ostavite ih nekoliko minuta i dobro ocijedite višak vode kako pita ne bi bila gnjecava.
Umjesto slanine možete koristiti šunku, pečenicu ili dimljeni sir.
Crni luk sitno isjeckajte, bijeli luk usitnite, a slaninu narežite na kockice. Sir izrendajte, a začinsko bilje sitno isjeckajte.
U većoj posudi sjedinite tikvice, jaja, jogurt, luk, bijeli luk, slaninu, sir i začine. Dodajte ulje, a zatim brašno pomiješano sa praškom za pecivo. Sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine.
Pleh podmažite i pospite brašnom, pa ravnomjerno rasporedite pripremljenu smjesu.
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju, a sredina se ne stegne.
(Stvar ukusa/Mondo)