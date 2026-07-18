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Najbolja ferero torta bez pečenja: Spoj čokolade i lješnika kojem niko ne može da odoli

Najbolja ferero torta bez pečenja: Spoj čokolade i lješnika kojem niko ne može da odoli

Autor D.V. Izvor Stvar ukusa
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Zadovoljite svoje nepce ferero tortom bez pečenja, koja se lako priprema. Spoj čokolade i lješnika oduševiće svakog ko je proba.

Najbolja ferero torta bez pečenja Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES

Ljubitelji čokolade i lešnika teško će odoljeti ovoj ferero torti koja se priprema bez uključivanja rerne, a izgleda kao da je izašla iz najbolje poslastičarnice. Spoj kremastog fila od sira i slatke pavlake, hrskavih napolitanki, mljevenih lješnika i bogate čokolade daje joj prepoznatljiv ukus omiljenih ferero pralina.

Ova torta je odličan izbor kada želite raskošnu poslasticu za rođendan, slavlje ili kada vam dolaze gosti, a nemate vremena za komplikovane kore i dugo pečenje. Najljepše od svega je što se priprema jednostavno. Nekoliko sastojaka, malo hlađenja i na stolu imate desert koji će svi obožavati.

Osnovne informacije

Kuhinjainternacionalna

Kategorijadesert

Porcije / količina12

Energetska vrednost600 cal

Vrijeme pripreme 40 min

Vrijeme termičke obrade 0 min

Ukupno vrijeme 280 min

Sastojci

  • Za podlogu:

  • 200 g mljevenog keksa
  • 75 g otopljenog putera

  • Za krem:

  • 500 ml slatke pavlake
  • 350 g krem sira
  • 150 g otopljene čokolade
  • 200 g čokoladnih napolitanki
  • 150 g mljevenih lješnika

  • Za čokoladnu glazuru:

  • 150 g crne čokolade
  • 50 ml slatke pavlake

  • Za dekoraciju:

  • 100 g mljevenih lješnika
  • 6 ferero roše kuglica

Priprema


Priprema podloge

Mljeveni keks pomiješajte sa otopljenim puterom dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Sipajte u kalup prečnika 20 cm obložen providnom folijom i dobro utisnite kašikom ili dnom čaše. Stavite u frižider dok pripremate fil.

Priprema kremastog fila

Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta, zatim dodajte krem sir i kratko sjedinite mikserom. Dodajte otopljenu čokoladu i promiješajte dok se sve ne poveže u ujednačen krem.

Dodavanje lješnika i napolitanki

Napolitanke i lješnike sameljite u blenderu. U krem dodajte pripremljenu smjesu i lagano promiješajte.

Odvojite dve kašike fila i ostavite ih sa strane za kasniju dekoraciju. Ostatak premažite preko podloge od keksa i poravnajte površinu. Pokrijte folijom i ostavite u frižideru najmanje 2 sata.


Priprema čokoladne glazure

Čokoladu izlomite na komade, prelijte slatkom pavlakom i otopite na pari ili lagano zagrejte dok ne dobijete glatku glazuru.

Prelijte ohlađenu tortu i ravnomerno rasporedite po celoj površini.


Dekoracija

Tortu pospite mljevenim lješnicima. Preostali fil stavite u kesu za dekoraciju i napravite nekoliko ukrasnih detalja na vrhu. Dodajte ferero roše kuglice i vratite tortu u frižider još najmanje 2 sata prije služenja.

Bonus savjet:

Za jači ferero ukus dodajte nekoliko kašika lješnik krema u fil.

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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