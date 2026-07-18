Najbolja ferero torta bez pečenja: Spoj čokolade i lješnika kojem niko ne može da odoli

Zadovoljite svoje nepce ferero tortom bez pečenja, koja se lako priprema. Spoj čokolade i lješnika oduševiće svakog ko je proba.

Izvor: PRINTSCREEN/YT/COOKRATE - CAKES

Ljubitelji čokolade i lešnika teško će odoljeti ovoj ferero torti koja se priprema bez uključivanja rerne, a izgleda kao da je izašla iz najbolje poslastičarnice. Spoj kremastog fila od sira i slatke pavlake, hrskavih napolitanki, mljevenih lješnika i bogate čokolade daje joj prepoznatljiv ukus omiljenih ferero pralina.

Ova torta je odličan izbor kada želite raskošnu poslasticu za rođendan, slavlje ili kada vam dolaze gosti, a nemate vremena za komplikovane kore i dugo pečenje. Najljepše od svega je što se priprema jednostavno. Nekoliko sastojaka, malo hlađenja i na stolu imate desert koji će svi obožavati.

Osnovne informacije Kuhinjainternacionalna

Kategorijadesert

Porcije / količina12

Energetska vrednost600 cal

Vrijeme pripreme 40 min

Vrijeme termičke obrade 0 min

Ukupno vrijeme 280 min

Sastojci

Za podlogu:

200 g mljevenog keksa

75 g otopljenog putera

Za krem:

500 ml slatke pavlake

350 g krem sira

150 g otopljene čokolade

200 g čokoladnih napolitanki

150 g mljevenih lješnika

Za čokoladnu glazuru:

150 g crne čokolade

50 ml slatke pavlake

Za dekoraciju:

100 g mljevenih lješnika

6 ferero roše kuglica

Priprema



Priprema podloge

Mljeveni keks pomiješajte sa otopljenim puterom dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Sipajte u kalup prečnika 20 cm obložen providnom folijom i dobro utisnite kašikom ili dnom čaše. Stavite u frižider dok pripremate fil.

Priprema kremastog fila

Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta, zatim dodajte krem sir i kratko sjedinite mikserom. Dodajte otopljenu čokoladu i promiješajte dok se sve ne poveže u ujednačen krem.

Dodavanje lješnika i napolitanki

Napolitanke i lješnike sameljite u blenderu. U krem dodajte pripremljenu smjesu i lagano promiješajte.

Odvojite dve kašike fila i ostavite ih sa strane za kasniju dekoraciju. Ostatak premažite preko podloge od keksa i poravnajte površinu. Pokrijte folijom i ostavite u frižideru najmanje 2 sata.



Priprema čokoladne glazure

Čokoladu izlomite na komade, prelijte slatkom pavlakom i otopite na pari ili lagano zagrejte dok ne dobijete glatku glazuru.

Prelijte ohlađenu tortu i ravnomerno rasporedite po celoj površini.



Dekoracija

Tortu pospite mljevenim lješnicima. Preostali fil stavite u kesu za dekoraciju i napravite nekoliko ukrasnih detalja na vrhu. Dodajte ferero roše kuglice i vratite tortu u frižider još najmanje 2 sata prije služenja.

Bonus savjet:

Za jači ferero ukus dodajte nekoliko kašika lješnik krema u fil.