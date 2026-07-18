Najbolja ferero torta bez pečenja: Spoj čokolade i lješnika kojem niko ne može da odoli

Zadovoljite svoje nepce ferero tortom bez pečenja, koja se lako priprema. Spoj čokolade i lješnika oduševiće svakog ko je proba.
Ljubitelji čokolade i lešnika teško će odoljeti ovoj ferero torti koja se priprema bez uključivanja rerne, a izgleda kao da je izašla iz najbolje poslastičarnice. Spoj kremastog fila od sira i slatke pavlake, hrskavih napolitanki, mljevenih lješnika i bogate čokolade daje joj prepoznatljiv ukus omiljenih ferero pralina.
Ova torta je odličan izbor kada želite raskošnu poslasticu za rođendan, slavlje ili kada vam dolaze gosti, a nemate vremena za komplikovane kore i dugo pečenje. Najljepše od svega je što se priprema jednostavno. Nekoliko sastojaka, malo hlađenja i na stolu imate desert koji će svi obožavati.
Osnovne informacije
Kuhinjainternacionalna
Kategorijadesert
Porcije / količina12
Energetska vrednost600 cal
Vrijeme pripreme 40 min
Vrijeme termičke obrade 0 min
Ukupno vrijeme 280 min
Sastojci
Za podlogu:
- 200 g mljevenog keksa
- 75 g otopljenog putera
Za krem:
- 500 ml slatke pavlake
- 350 g krem sira
- 150 g otopljene čokolade
- 200 g čokoladnih napolitanki
- 150 g mljevenih lješnika
Za čokoladnu glazuru:
- 150 g crne čokolade
- 50 ml slatke pavlake
Za dekoraciju:
- 100 g mljevenih lješnika
- 6 ferero roše kuglica
Priprema
Priprema podloge
Mljeveni keks pomiješajte sa otopljenim puterom dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Sipajte u kalup prečnika 20 cm obložen providnom folijom i dobro utisnite kašikom ili dnom čaše. Stavite u frižider dok pripremate fil.
Priprema kremastog fila
Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta, zatim dodajte krem sir i kratko sjedinite mikserom. Dodajte otopljenu čokoladu i promiješajte dok se sve ne poveže u ujednačen krem.
Dodavanje lješnika i napolitanki
Napolitanke i lješnike sameljite u blenderu. U krem dodajte pripremljenu smjesu i lagano promiješajte.
Odvojite dve kašike fila i ostavite ih sa strane za kasniju dekoraciju. Ostatak premažite preko podloge od keksa i poravnajte površinu. Pokrijte folijom i ostavite u frižideru najmanje 2 sata.
Priprema čokoladne glazure
Čokoladu izlomite na komade, prelijte slatkom pavlakom i otopite na pari ili lagano zagrejte dok ne dobijete glatku glazuru.
Prelijte ohlađenu tortu i ravnomerno rasporedite po celoj površini.
Dekoracija
Tortu pospite mljevenim lješnicima. Preostali fil stavite u kesu za dekoraciju i napravite nekoliko ukrasnih detalja na vrhu. Dodajte ferero roše kuglice i vratite tortu u frižider još najmanje 2 sata prije služenja.
Bonus savjet:
Za jači ferero ukus dodajte nekoliko kašika lješnik krema u fil.